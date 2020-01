Linsensuppe mal anders - mit roten Linsen im Asia-Style

Rezept

Die Linsensuppe: Sie gehört zu jenen Gerichten, an denen sich die Geister scheiden. Sie wird geliebt oder auch nicht. Diese Alternative könnte die Lager versöhnen.

Bei diesem Rezept handelt es sich nicht um die altbekannte Linsensuppe aus Tellerlinsen, bei welcher Speck, Würstchen oder Kassler die Einlage bilden.

Diese rote Linsensuppe kommt ohne Fleisch aus. Und der Geschmack hat zu genau null Prozent mit der gewöhnlichen Linsensuppe zu tun. Wir verwenden nämlich rote Linsen und asiatische Gewürze ...

Ok, vorweg für alle Skeptiker: Nach was schmeckt diese Linsensuppe?

Ganz einfach: irgendwie nach Asien! Warum? Weil wir mit Currypaste, Kokosmilch, Ingwer und frischem Koriander arbeiten. Klar, wer keinen frischen Koriander mag, der lässt diesen weg oder verwendet zum Garnieren einfach klein gehackte Petersilie.

Warum nimmt die rote Linsensuppe eine gelbe Farbe an?

Das ist ganz schnell und nachvollziehbar erklärt: Daran sind die Gemüsebrühe und die Kokosmilch schuld. Also keine Sorge, wenn Sie denken, dass sich die Redaktion beim Beitragsbild zu diesem Artikel vertan hat. Alles in Ordnung!

Rezept für rote Linsensuppe: Geht's auch ohne Asia-Touch?

Aber hallo! Natürlich. Wer nicht auf den Asia-Einschlag steht, der lässt Currypaste, Ingwer und Co. einfach weg – und verwendet zum Beispiel eine Packung Suppengemüse. Die Kokosmilch kann durch etwas Sahne ersetzt werden. Hier können Sie gerne herumexperimentieren. Bei einer Linsensuppe kann man wenig falsch machen – solange Sie nicht mit Fischfond operieren. Obwohl, vielleicht schmeckt sogar das ...

Extratipp für die perfekte rote Linsensuppe

Achtung bei der Verwendung von Currypaste! Diese kann höllisch scharf sein. Und schon ein Esslöffel in einem großen Topf kann Ihnen das ganze Essen vermiesen. Darum vorher über den Schärfegrad informieren. Sollte Ihnen doch einmal ein zu scharfer Löffel "ausrutschen": Sie können mit saurer Sahne die Schärfe ein bisschen abmildern. Aber eben nur ein bisschen ...

Rote Linsensuppe für Fleischliebhaber?

Tja, wie schon gesagt, in diesem Rezept gehen diese leer aus. Aber psssst, ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis: Braten Sie sich doch einfach in einer Pfanne nebenbei Putengeschnetzeltes an und geben Sie dies zehn Minuten vor Ende der Garzeit der Suppe in selbige. Dann aber bitte nicht mehr pürieren ...

Linsensuppe mit Asia-Touch

Portionen: 6

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für die Linsensuppe mit Asia-Touch:

500 g rote Linsen

1 TL Currypaste

2 EL Sesamöl (Achtung, kein geröstetes, alternativ Sonnenblumenöl)

2 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

2 TL klein geschnittener frischer Ingwer

2 rote Paprika

400 ml Kokosmilch

8 Fäden Safran

Saft einer Limette

1,5 Liter Gemüsebrühe

frischer Koriander (alternativ Petersilie)

Salz (zum Würzen nach Geschmack)

Pfeffer (zum Würzen nach Geschmack)

So bereiten Sie Linsensuppe mit Asia-Touch zu:

Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer sowie Paprika klein schneiden. Das Sesamöl im Topf erhitzen und die Currypaste hineingeben und auflösen lassen. Sogleich das Gemüse andünsten. Die Linsen dazugeben und für rund eine Minute andünsten. Mit Kokosmilch und Gemüsebrühe aufgießen. Den Safran unterrühren und für rund 20 Minuten köcheln lassen. Den Limettensaft zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Wer will, kann die Suppe nun auch noch pürieren. Den Koriander klein hacken und damit die Linsensuppe im Teller garnieren.

Das Rezept für Linsensuppe mit Asia-Touch im Video

