Zum Kochen, Braten, Backen und Frittieren: Welches Öl nimmt man am besten?

Egal, ob beim Backen, Braten oder Frittieren: Ohne Fett geht es nicht und muss es auch gar nicht. Diese Öle sorgen für Geschmack und sind auch noch gut für Sie.

Sie denken an Öl und schon kommen Ihnen die Kalorien in den Sinn? Dabei übersehen Sie die vielen wertvollen Nährstoffe, die in Ölen enthalten sind. Wir haben die besten Öle zum Kochen, Braten und Frittieren für Sie.

1. Olivenöl

Olivenöl findet sich mittlerweile in fast jeder Küche. Achten Sie beim Kauf auf den Zusatz 'extra virgin' oder 'nativ extra' auf der Flasche. Nur so steckt das Olivenöl voller gesunder Fette und Vitamine. Auch das Aroma ist in diesem nicht raffinierten Öl noch voll enthalten. Olivenöl können Sie vielfältig verwenden, aber nur bis zu Temperaturen von bis zu 180 Grad. Zum Frittieren eignet es sich also nicht. Dafür können Sie raffiniertes Olivenöl nutzen. Dieses darf bis auf 210 Grad erhitzt werden. Auch zum Backen ist Olivenöl nur bedingt zu gebrauchen. Herzhafte Backwaren gelingen damit, aber süße verdirbt das Öl mit seinem charakteristischen Geschmack.

2. Sonnenblumenöl

Auch das Sonnenblumenöl ist wohl aus keiner Küche wegzudenken und das aus gutem Grund: Es ist günstig und schmeckt eher neutral. Deshalb wird Sonnenblumenöl zum Kochen, Braten, Frittieren und sogar zum Backen verwendet. Dazu ist Sonnenblumenöl auch noch gesünder, als Sie wahrscheinlich denken. In einem Esslöffel steckt schon die Hälfte Ihres Tagesbedarfes an Vitamin E.

3. Kokosöl

Kokosöl wird gerade als Allrounder in den Bereichen Beauty und Kochen immer beliebter und bekannter. Ein Nachteil in der Küche: Im Vergleich zu anderen Speiseölen enthält Kokosöl viele gesättigte Fettsäuren. Dennoch bleibt es kulinarisch spannend: Kokosöl hat einen hohen Rauchpunkt. Das ist die niedrigste Temperatur, bei der eine Rauchentwicklung über einem Speiseöl beginnt und der Stoff Acrolein freigesetzt wird. Man kann mit Kokosöl also gesünder Frittieren als mit vielen anderen Fetten.

4. Avocadoöl

Ein unraffiniertes und deshalb sehr nährstoffreiches Öl wird aus Avocados gewonnen. Auch das Avocadoöl hat einen hohen Rauchpunkt bei 230 Grad Celsius, kann also stark erhitzt werden. Das Öl selbst ist geschmacklich neutral und konkurriert deshalb nicht mit den anderen Zutaten im Gericht, wie es beispielsweise bei Olivenöl der Fall ist. Damit ist Avocadoöl sehr vielseitig beim Braten, Backen und Frittieren einsetzbar.

Auch wenn Öle sehr gesund sind, sollten Sie sie natürlich nur in Maßen genießen.

