Einfach und schnell: Dieses Kartoffelgratin schmeckt auch ohne Sahne

Sie lieben Kartoffelgratin, gönnen es sich aber selten, weil Sie schon an Ihre Sommerfigur denken? Diese Variante steckt voller Geschmack, statt voller Fett.

Ein Kartoffelgratin kennen die meisten so: einfarbig und mit Sahne. Das Kartoffelgratin, das die "Frau am Grill" Anja Auer heute dabei hat, unterscheidet sich gleich in zwei Dingen von oben genannten und allseits bekannten Kartoffelgratins. Und man kann es sich schon denken: Es wird ohne Sahne oder Milch zubereitet und kommt ein wenig bunter daher.

Die Farbe bei diesem bunten Kartoffelgratin ohne Sahne…

… rührt von den verarbeiteten Tomaten sowie dem Basilikum her. Denn die vorgegarten Kartoffeln werden fächerartig abwechselnd mit Tomaten und Mozzarella geschichtet. Oben drüber kommt eine Marinade aus Olivenöl, Basilikum und Knoblauch. Ein Schuss Weißwein sorgt dafür, dass es nach dem Backen auch noch ein wenig Soße dazu gibt – für Kartoffelgratins ja eher unüblich.

Der Käse beim Kartoffelgratin…

…ist wie schon erwähnt im "Inneren" ein Mozzarella. Überbacken wird das Kartoffelgratin mit einem Parmesan. Allerdings nur dezent. Denn sonst würde der Parmesan eine nicht gewünschte geschmackliche Vormachtstellung einnehmen – weil das Gratin nicht besonders hoch geschichtet wurde.

Die Kartoffeln beim Kartoffelgratin ohne Sahne…

…werden vorgekocht. Das ist bei Gratins im Gegensatz zu einem Kartoffelauflauf eigentlich so üblich, auch wenn es die wenigsten derart machen. Und wir verwenden überwiegend festkochende Kartoffeln. Diese werden ja vorgekocht und dann nochmals ins Backrohr geschoben. Es soll ja kein Kartoffelstampf werden…

Buntes Kartoffelgratin ohne Sahne

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zutaten für buntes Kartoffelgratin ohne Sahne

1 kg festkochende Kartoffeln (gekochte)

1 Bund Basilikum

4 Knoblauchzehen

1 Schuss Weißwein

1 TL Meersalz

1 TL Pfeffer

4 Tomaten

2 Kugeln Mozzarella (je 125 g)

150 g Parmesan

1 EL Olivenöl (zum Ausstreichen der Auflaufform)

So bereiten Sie buntes Kartoffelgratin ohne Sahne

Die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden (circa 0,5 Zentimeter). Ebenso die Tomaten und den Mozzarella. Basilikum und Knoblauch fein hacken und mit Meersalz und Pfeffer unters Olivenöl rühren. Den Parmesan reiben oder in feine Plättchen hobeln. Eine flache Auflaufform oder einen Bräter mit Olivenöl einstreichen und die Kartoffeln, Tomaten und den Mozzarella fächerartig und abwechselnd schichten. Jede Schicht wird mithilfe eines Pinsels mit dem Knoblauch-Basilikum-Öl bestrichen. Je nach Größe der Auflaufform können auch zwei oder drei Schichten entstehen. Anschließend beträufelt man die Zutaten mit etwas Weißwein und streut den Parmesan gleichmäßig darauf. Das Kartoffelgratin bei circa 200 Grad backen. Entweder im Herd bei Ober- und Unterhitze auf oberer Schiene oder im Dutch Oven mit Briketts.

Weitere Rezepte finden Sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill