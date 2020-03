Geschmortes Zwiebelfleisch: Leckere Zwiebel-Verwertung zum Sparpreis

Rezept

+ © Matthias Würfl Deftig, lecker und es macht sich fast von selbst: Zwiebelfleisch ist ein Alleskönner. © Matthias Würfl

Zwiebeln sind günstig und gut lagerfähig. Ein Rezept, dass die Knolle als Hauptzutat verwertet, ist deshalb nicht nur köstlich, sondern auch noch ein Spartipp.

Zwiebeln* sind günstig und eine geschmackvolle Zutat.

Dieses Rezept für Zwiebelfleisch ist leicht gemacht und macht viele satt.

Es ist deshalb auch als Partyessen gut geeignet.

Kennt ihr das auch: Man räumt in der Küche auf und merkt, dass das Netz Zwiebeln, das man gekauft hat, viel zu groß war - schließlich war es ja auch so günstig. Und nun laufen die Zwiebeln Gefahr, auszutreiben oder sogar zu verschimmeln?

In diesem Fall muss ein Rezept zur Zwiebelverwertung her. Da kommt Ihnen wahrscheinlich sofort der berühmte Zwiebelkuchen mit Speck in den Sinn. Eine andere köstliche Alternative ist allerdings geschmortes Zwiebelfleisch! Noch nie gehört? Dann wird es aber Zeit...

Rezept: Was ist geschmortes Zwiebelfleisch?

Zwiebelfleisch ist ein ganz einfach zu kochendes und lecker schmeckendes Gericht. Im Prinzip schnappen wir uns lediglich ein Stück Schweinehals und schmoren es mit angedünsteten Zwiebeln in einem Bräter heraus. Die eine und andere Zutat verfeinert uns das Gericht noch. Die Zubereitungszeit variiert natürlich anhängig von der Größe des Fleischstücks. Bei 1,3 Kilogramm benötigt das Gericht in etwa 90 Minuten Schmorzeit. Es bewegt sich diesbezüglich ungefähr im Rahmen eines Schweinebratens. Und unter uns: Irgendwie ist Zwiebelfleisch ja ein Schweinebraten* – eben nur geschmort…

Auf was müssen Sie beim Rezept für Zwiebelfleisch achten?

Also um ehrlich zu sein: auf nichts. Das Einzige, wofür man sich bei diesem Rezept ein wenig Zeit nehmen muss (neben dem Schneiden der Zwiebeln) ist das Anbraten vom Fleisch. Dies sollte wirklich rundherum scharf angebraten werden, sodass sich Röstaromen bilden. Dies wiederum ist dem Geschmack der Soße sehr zuträglich. Ansonsten heißt es: Alles in der unterhalb aufgeführten Reihenfolge in den Topf oder Bräter geben und schmoren lassen. Sie können das Gericht auf dem Herd in einem Topf machen oder auch gerne in einem Bräter im Ofen. Bei Letzterem müssen Sie natürlich zuvor das Fleisch auf dem Herd im Bräter anrösten. Lediglich der Schmorprozess findet im Ofen statt.

Welche Beilagen passen zum Zwiebelfleisch?

Hier hat man fast freie Auswahl: Kartoffeln, jede Art von Nudeln oder Spätzle bieten sich an. In Sachen Gemüse steht einem auch die kulinarische Welt offen: Ob gedünstete Karotten, Bohnen oder nur ein kleiner Beilagensalat – das darf jeder selber entscheiden. Es ist auch eine Option aus dem Zwiebelfleisch ein One-Pot-Gericht zu machen. Dazu legen Sie einfach in mundgerechte Stücke geschnittene Kartoffeln 30 Minuten vor Ende der Garzeit in den Bräter. Und zu Beginn, wenn es ans Andünsten der Zwiebeln geht, kommen klein geschnittene Karotten mit hinein. So haben Sie alle Beilagen im Bräter. Wenn das der Fall ist, spricht man von besagtem One-Pot-Gericht*. Sie müssen also keine weiteren Pfannen und Töpfe herausziehen, benutzen und später wieder säubern.

Rezept für Zwiebelfleisch

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 90 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für geschmortes Zwiebelfleisch

1,3 kg Schweinehals

1 kg Zwiebeln (weiß und rot gemischt)



3 EL Butterschmalz

500 ml trockener Rotwein



500 ml Fleischbrühe (alt. Gemüsebrühe)



4 Gewürznelken



4 Lorbeerblätter



1 TL Kümmelsamen



1 EL Schmand



1 kg festkochende Kartoffeln



Salz (zum Würzen)



Pfeffer (zum Würzen)



2 EL Mehl



1 EL Tomantenmark

So bereiten Sie geschmortes Zwiebelfleisch richtig zu

Zuerst werden die Zwiebeln geschält und halbiert und anschließend in Ringe geschnitten. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und im heißen Butterschmalz anbraten.

Das Fleisch herausnehmen und sodann die Zwiebeln anbraten.

Im nächsten Schritt wird das Tomatenmark untergerührt und ein bisschen angeröstet.

Dann das Mehl über die Zwiebeln geben und unterrühren.

Unter Rühren mit Rotwein und Fleischbrühe aufgießen.

Das Fleisch wieder zurück in die Soße legen. Lorbeerblätter, Gewürznelken und Kümmelkörner zugeben, einen Deckel auflegen und das Zwiebelfleisch bei geringer Temperatur für zirka 1,5 Stunden schmoren.

Zeit genug, um die Pellkartoffeln zu kochen und anschließend zu schälen.

Das Fleisch nach dem Schmoren herausnehmen und in Scheiben schneiden. Den Schmand in die Soße rühren und mit Salz und Pfeffer nach Gusto abschmecken.

Das Zwiebelfleisch wird mit der Soße und den Pellkartoffeln auf einem Teller angerichtet und serviert. Hierzu passt außerdem ein kleiner Beilagensalat.

Das Rezept für geschmortes Zwiebelfleisch im Video

