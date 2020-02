Sauerbraten selbst einlegen - So gelingt er Ihnen mit himmlischer Soße

Klassiker

+ © Matthias Würfl Sauerbraten kostet ein wenig Zeit, aber es lohnt sich! © Matthias Würfl

Sauerbraten ist ein Gericht für besondere Tage. Das liegt an der Zeit, die er braucht - besonders, wenn man ihn selbst einlegt. Das geht allerdings ganz leicht.

Sauerbraten essen viele Menschen nur, wenn sie ihn in einem gutbürgerlichen Restaurant auf der Speisekarte finden. Das Gericht schmeckt köstlich, hat aber den Ruf, besonders kompliziert zu sein. Dabei ist es überhaupt kein Hexenwerk, wie Anja Auer vom BBQ & Food-Magazin "Die Frau am Grill" verrät.

Sauerbraten selber einlegen - So geht es ganz leicht

Um einen Sauerbraten selbst einzulegen, braucht es eine Beize. Die ist im Handumdrehen hergestellt. Das Rezept dazu finden Sie weiter unten. Dann sollte der Sauerbraten in dieser Beize mindestens drei Tage durchziehen, noch besser ist eine ganze Woche. Wer also Sauerbraten selber beizen will, sollte ein paar Tage vorher mit der Planung beginnen.

So schmoren Sie Sauerbraten richtig

Wer tagelang auf einen perfekt durchgezogenen Sauerbraten warten muss, will das Gericht bei der Zubereitung im Ofen natürlich nicht verderben. Schmoren Sie den Sauerbraten in ein einem geschlossenen Bräter, damit er schön saftig bleibt. Es muss nicht unbedingt Rinderbrühe sein, die man zum Schmoren mit in den Bräter gibt. In diesem Rezept wird die Beize verwendet – und ergibt zusammen mit dem Fleischsaft die Grundlage für eine hervorragende Bratensoße.

So gelingt Ihnen die perfekte Bratensoße zum Sauerbraten

Ist das Fleisch gar, müssen Sie es warm halten und die Soße anrühren. Dazu die Grundsoße aus dem Bräter abgießen. Das Gemüse kann, muss aber nicht für die Sauerbraten-Soße verwendet werden. Sodann mit Butterschmalz, Zucker, Mehl und Tomatenmark und Sahne eine dickflüssige Soße anrühren.

Mit Beilagen wie Blaukraut, Spätzle oder Semmelknödel gibt dieses Gericht wirklich ein köstliches Schmankerl ab. Und wenn man die Nettozeit betrachtet, die man hierfür investieren muss, bleibt man tatsächlich unter einer Stunde. Na, wenn das kein Grund ist, bald mal einen Sauerbraten aufzutischen...

Sauerbraten selber einlegen - So gelingt Ihnen der Klassiker

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 90 Minuten

Wartezeit: mindestens 3 Tage

Sauerbraten selber einlegen - Diese Zutaten brauchen Sie

Fleisch

150g Bauchspeck (geräuchert)

1,6 kg Rinderschulter

Beize

750 ml Rotwein (Burgunder)

250 ml Rotweinessig

2 EL Zucker

2 Zwiebeln

2 Karotten

150 g Sellerie

1 kleine Petersilienwurzel

1 TL Salz

3 Lorbeerblätter

5 Gewürznelken

8 Pfefferkörner

5 Wacholderbeeren

Für die Soße

1 EL Butterschmalz

2 EL Zucker

1 TL Tomatenmark

2 EL Mehl

100 ml Rotwein (trocken)

500 ml Bratensaft

2 EL Preiselbeeren

100 ml Sahne

Salz (zum Abschmecken)

Pfeffer (zum Abschmecken)

Weiterkochen: Das ist die wahrscheinlich beste Bolognese der Welt

So legen Sie Sauerbraten selbst ein und schmoren ihn

Die Beize

Das Gemüse klein schneiden und alle Zutaten für die Beize in einem Topf fünf Minuten kochen lassen. Die Beize anschließend abkühlen lassen. Das Rindfleisch vorbereiten und gegebenenfalls Fett, Sehnen und Silberhaut entfernen und das Fleisch komplett freilegen, damit die Beize gut eindringen kann. Anschließend waschen, trocken, tupfen und in die Beize legen. Mit einem Deckel abdecken und 3 bis 7 Tage kühl stellen.

Das Schmoren

Das Fleisch aus der Beize nehmen, abermals trocken tupfen und in einem Bräter in Butterschmalz von allen Seiten kräftig anbraten. Das Gemüse aus der Beize hineinlegen und mit der Beize ablöschen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Speck in Streifen schneiden und auf dem Fleisch verteilen. Den Sauerbraten nun bei 160 bis 180 Grad mit geschlossenem Deckel zirka 1,5 Stunden schmoren lassen bis eine Kerntemperatur von 80 bis 85 Grad erreicht ist. Das Fleisch nach dem Schmoren aus der Beize nehmen und warm halten.

Die Sauerbraten-Soße

Die Soße aus dem Bräter durch ein Sieb gießen und auffangen. (Das Gemüse mit den Gewürzen kann nun entsorgt werden.) Butterschmalz in einem Topf erhitzen und den Zucker darin goldbraun karamellisieren. Das Tomatenmark und das Mehl ebenfalls unterrühren und anrösten. Mit Rotwein und der Beize unter Rühren aufgießen, bis die Sauerbratensoße eine dickflüssige Konsistenz erhält. Die Sahne und die Preiselbeeren hineinrühren und die Sauerbratensoße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Sauerbraten in dünne Scheiben schneiden und mit Soße, Blaukraut, Semmelknödel oder Spätzle und Preiselbeeren servieren.



Von Anja Auer

Das Rezept für Sauerbraten im Video

Auch lecker:

Frisches Baguette backen mit nur vier Zutaten? So klappt der Klassiker.

Schichtfleisch – So gelingt Ihnen das berühmteste Dutch Oven Rezept im Backofen.

Saftiges Coleslaw - Mit diesem Rezept gelingt Ihnen die leckere Beilage zum Grillen.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen", der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.diefrau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill