Spargel richtig schälen: Wie es geht, ohne die Stangen zu zerbrechen

+ © IMAGO / Weiss Spargel schälen ist nicht schwer, dann bleibt die Stange auch ganz (Symbolbild). © IMAGO / Weiss

Spargel hat Saison und damit er schmeckt, muss weißer Spargel geschält werden. Dabei sollten die Stangen natürlich nicht brechen. Doch die Technik ist recht einfach.

München – Die Spargelsaison ist langsam in vollem Gange. Wer sich bislang noch nicht an das Gemüse herangetraut hat, wird vor dem Schälen zurückschrecken. Denn auch wenn Spargel nicht so empfindlich ist, kann die Stange bei falschem Schälen brechen. Die richtige Technik ist dann gefragt, auch bei der Zubereitung von Spargel. Aber Spargel gibt es in drei verschiedenen Farben und nicht alle müssen komplett geschält werden.

Bei grünem Spargel reicht es aus, wenn nur das Ende abgeschnitten und das untere Drittel geschält wird. Zarte Spargelgewächse wie Thaispargel oder Wildspargel müssen überhaupt nicht geschält werden. Weißer Spargel braucht das Schälen vorab aber durchaus*, berichtet 24garten.de. Gerade die Enden können recht holzig sein und sollten ebenfalls entfernt werden. Die Schalen danach nicht wegwerfen! Sie dienen als Fond für eine leckere Spargelcremesuppe. Wer den Spargel dann auch nach dem Schälen nicht verbrauchen will oder kann, darf ihn einfrieren, bestenfalls in einer Box oder Tüte. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.