Rezept

Schaschlik ist ein echter Evergreen. Dieses Gericht geht immer und wird auf Partys und Jahrmärkten gerne gegessen. Das Beste dabei: Es macht sich fast von selbst.

Schaschlik ist ein klassisches Partyessen.

Dieses Rezept benötigt nicht viel Aufmerksamkeit.

Einfach anbraten, schmoren lassen und genießen.

Egal, ob bei einem Kindergeburtstag oder als Mitternachtssnack, wenn sich Erwachsene mal etwas länger zusammensetzen. Ein Schaschlik schubst niemand von der Tischkante. Warum? Weil es sehr einfach gekocht ist. Weil es sich praktisch von selber macht. Und weil es ganz einfach himmlisch schmeckt.

Rezept: Der Vorteil von Schaschlik aus dem Topf

Das vorliegende Rezept handelt nicht von Schaschlikspießen. Das sei gleich einmal vorweggesagt. Warum? Weil ein Schaschliktopf weniger Aufmerksamkeit benötigt als die Spieß-Variante. Und: Weil man sich nicht die Finger schmutzig macht, wenn es ans Entfernen der Spieße geht.

Der Rezept-Trick für eine geniale Schaschlik-Soße ohne Ketchup und Co.

Tja, viele Schaschlik-Rezepte basieren auf der Zugabe von Ketchup oder sogar Gewürzketchup. Dieses Rezept kommt ohne aus. Warum? Weil wir mit vielen Gewürzen, Honig, Senf und stückigen Tomaten arbeiten. Und damit das Schaschlik nicht zu trocken wird, braucht es selbstverständlich eine Brühe. Wer sich nicht viel Arbeit machen will, der verwendet Brühwürfel: Gemüse- oder Hühnerbrühe. Wer aber passend zum Schweinefleisch auch eine Schweinebrühe mag, der sollte sich schnell eine Fleischbrühe selber machen. Dazu werden nur Schweineknochen mit Suppengemüse ausgekocht. Und lassen Sie sich gesagt sein: Das lohnt sich allemal!

Dieses Schaschlik ist in drei Schritten angesetzt – und macht sich dann von alleine

Sie müssen nur zu Beginn Speck, Fleisch und Gemüse anbraten. Schritt Nummer zwei ist: Alle übrigen Zutaten hineingeben. Und dann kommt die harte dritte Aufgabe: Das Schaschlik sich selbst überlassen und es sich mit Freunden am Küchentisch gemütlich machen und eine Flasche Rotwein köpfen. Wenn diese alle ist, so nach einer Stunde, ist es auch das Schaschlik. Achtung: Nicht zu nahe an den Herd in Topfnähe setzen, sonst fällt man schon vor dem Essen wegen des unglaublich betörenden Geruchs in Ohnmacht!

Die Beilagentipps fürs Schaschlik-Rezept aus dem Topf

Wer die einfache Nummer bevorzugt, der schneidet sich knuspriges Baguette auf – so machen Sie frisches Baguette ganz einfach selbst. Aber auch Pommes Frites sind ja eigentlich schnell in der Fritteuse oder im Backofen fertig gestellt. Ebenso Nudeln jeglicher Art.

Rezept für Schaschlik aus dem Topf

Portionen: 6

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 60 Minuten

Zutaten für Schaschlik aus dem Topf mit genialer Soße

1,2 kg Schweinenacken

250 g Speck (geräuchert)

3 Paprikas

3 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

1 gehäuften EL Currypulver

3 TL edelsüßes Paprikapulver

1 TL Senf (mittelscharf)

1 TL Kreuzkümmel

0,5 TL Ingwer

0,5 TL Cayennepfeffer

1 TL Koriander

0,5 TL Thymian

0,5 TL gemahlene Muskatnuss

100 ml Rotweinessig (oder auch Balsamico)

1 EL Honig

1,2 kg Tomaten (stückig)

500 ml Fleischbrühe (alternativ passt auch Gemüsebrühe)

1 Bund Petersilie (frisch)

So bereiten Sie das Schaschlik-Rezept aus dem Topf mit genialer Soße

Den Schweinenacken, Speck und Paprika in grobe Würfel bzw. Stücke schneiden. Zwiebeln achteln und den Knoblauch feinhacken. Den Speck im heißen Sonnenblumenöl in einem Topf auslassen und anbraten. Danach herausnehmen und den Schweinenacken portionsweise anbraten. Diesen ebenfalls herausnehmen und Paprika und Zwiebeln leicht anbraten. Den Knoblauch dazugeben und das Tomatenmark unterrühren und ein bisschen anrösten. Fleisch und Speck wieder dazugeben. Die Gewürze, Senf, Honig und den Essig unterrühren. Mit der Brühe aufgießen und die stückigen Tomaten unterrühren. Das Schaschlik bei rund 180 Grad für eine Stunde mit geschlossenem Deckel schmoren lassen. Entweder am Grill auf dem indirekten Bereich oder im Backofen. Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken. Optional: Petersilie klein hacken und das Schaschlik auf dem Teller damit garnieren.

Das Rezept für Schaschlik aus dem Topf im Video

