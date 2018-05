Aufgepasst: Diese fünf Faktoren verlängern Ihr Leben um bis zu 14 Jahre

Es gibt so viele Gesundheits-Tipps wie Sand am Meer. Doch US-Forscher haben nun herausgefunden, welche Kriterien uns tatsächlich länger gesund leben lassen.

Die einen schwören auf literweise Wasser, andere trinken keinen Alkohol und weitere treiben viel Sport, um sich fit zu halten: Um sich gesund zu halten, gibt es viele Ansätze. Doch wie wichtig gesunde Angewohnheiten wirklich sind, das haben nun Forscher aus Harvard herausgefunden.

US-Forscher finden fünf Faktoren, die Ihr Leben verändern

Laut ihren Studienergebnissen könne ein gesunder Lebensstil Männern zwölf Jahre und Frauen vierzehn Lebensjahre schenken. Allerdings nur, wenn sie sich konsequent daran halten. Zu dieser Erkenntnis kamen die Wissenschaftler um den Harvard-Mediziner Frank B. Hu, nachdem sie die Daten von mehr als 123.000 Männern und Frauen aus mehreren vorhergehenden Studien ausgewertet haben.

Erfahren Sie hier die besten Zeiten für Schlaf, Sex und Sport, um gesund zu bleiben.

Die Probanden wurden über 34 Jahre begleitet und sollten Angaben zu ihrem Wohlbefinden und ihrer Lebensführung machen. In diesem Zeitraum sind 42.167 Studienteilnehmer verstorben. Am Ende der Auswertung konnten die US-Forscher schließlich fünf simple Faktoren herauskristallisieren, die das Leben von 50-Jährigen etwa um mehr als ein Jahrzehnt verlängern können. Diese sind wie folgt:

nicht rauchen

normales Körpergewicht (BMI von 18,5 bis 24,9)

regelmäßig bewegen (30 Minuten am Tag)

wenig Alkohol trinken

ausgewogene Mischkost

Auch interessant: Darum schädigt bereits wenig Alkohol Ihr Gehirn.

Studie ergibt: Viele erfüllen gerade mal zwei Kriterien

Zudem stellten die Wissenschaftler fest, dass eine Person, die mehrere dieser Tipps in seinen Alltag erfolgreich integriert, die Lebenserwartung insgesamt enorm steigern kann. Allerdings wurde beobachtet, dass nur wenige alle fünf lebensverlängernden Kriterien wirklich erzielten. Ein Drittel der Studienteilnehmer erfüllte sogar gerade mal nur zwei oder weniger Faktoren.

Um künftig ein höheres Bewusstsein für eine gesunde Lebensführung zu schaffen, fordern die Forscher nun, dass "tiefgreifende Veränderungen" seitens der Regierung & Co. in Bereichen des Gesundheitsmanagements (zum Beispiel Bewegungsangebote, Ernährung etc.) vorgenommen und für alle zugänglich gemacht werden.

Lesen Sie auch: Mit diesen sieben Tipps wird Ihr Alltag schnell und einfach gesünder.

jp