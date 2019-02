Vorsicht: Wie Ihre Augen verraten, ob Sie an Bluthochdruck leiden

Die Augen sind der Spiegel der Seele - allerdings können sie auch viel über Ihre Gesundheit aussagen. Manchmal kann sogar eine ernsthafte Erkrankung dahinter stecken.

Haben Sie schon mal von einer Augenspiegelung gehört? Wenn nicht, dann sollten Sie jetzt aufhorchen, vor allem, wenn Sie unter Bluthochdruck oder erhöhten Blutfetten leiden. Schließlich dient die Inspektion des Augenhintergrunds - also der Netzhaut, des Sehnervkopfs und der versorgenden Blutgefäße - nicht nur dazu, gefährliche Augenleiden, sondern auch Volkskrankheiten frühzeitig zu erkennen.

Augenspiegelung kann Diabetes, Bluthochdruck & Co. auf die Spur kommen

So sagt eine Veränderung der Netzhaut unter anderem sehr viel darüber aus, wie es um Ihre Gesundheit bestellt ist - und ob sich dahinter sogar eine ernsthafte Erkrankung wie Diabetes verbirgt. Ein Blick des Augenarztes genügt, um zu kontrollieren, ob die feinen Blutgefäße gut durchblutet und dicht sind oder ob gar Stoffwechselablagerungen neben den Gefäßen vorhanden sind.

"Sehen wir in den Blutgefäßen im Augenhintergrund Veränderungen, ist das in den Nieren und anderen Körperorganen sicher ebenso, was einen wichtigen Hinweis an Hausärzte und Internisten darstellt", erklärt Ludger Wollring, Pressereferent des Berufsverbands der Augenärzte und niedergelassener Augenarzt, gegenüber Focus Online. "Eine überhohe Zuckerkonzentration im Blut von Diabetikern macht die Blutgefäße porös, es kommt zu winzigen Einblutungen, zusätzlich treten gelbliche Ablagerungen auf, oft in bestimmten geometrischen Konfigurationen", so der Arzt weiter.

Krankhafte Gefäßveränderungen, gelbliche Ablagerungen: Das lässt sich im Augenhintergrund ablesen

Zudem könne man so bestimmen, wie lange eine Diabetes-Krankheit schon besteht bzw. wie weit sie schon fortgeschritten ist. Oftmals kann es bis zu mehrere Jahre dauern, bis die typischen Veränderungen infolge der Zuckerkrankheit überhaupt erst auftreten. Aber auch für Diabetiker, die bereits behandelt werden, macht eine Augenspiegelung Sinn.

Schließlich kann diese aufzeigen, ob der Betroffene auch richtig eingestellt ist. Falls nicht, dann nimmt die Netzhaut Schaden, was sich durch eine Augenspiegelung schnell herausfinden lässt.

Aber auch Bluthochdruck oder Arteriosklerose lassen sich so feststellen. Anzeichen hierfür sind ebenfalls oftmals Ablagerungen sowie krankhafte Gefäßveränderungen (je nach Stadium der Erkrankung):

Schlängelungen der Arterien

Kreuzungszeichen an Venen und Arterien

Eng- und Weitstellungen der Gefäße

Kupferdraht- bis Silberdrahtarterien

Diese können schließlich das Risiko für Durchblutungsstörungen steigern, warnt Ludger Wollring. Am Ende könnten bei Nicht-Behandlung sogar Herzinfarkt oder Schlaganfall drohen, schließt der Experte.

jp