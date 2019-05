Seine Eltern ahnten nicht, dass ihrem Sohn bei der Geburt das wichtigste Organ fehlen würde: die Haut. Ärzte gaben ihm wenig Zeit zu Leben - doch so sieht der Junge heute aus.

Kaiden Jake Shattock kam als Frühchen im Nottingham City Hospital in Großbritannien zur Welt - statt rund 40 Wochen war es für Mutter Jessica Kibbler nach nur 30 Schwangerschaftswochen soweit. Doch sie und ihr Freund Jake Shattock konnten ihren kleinen Sohn nach der Geburt nicht in den Arm nehmen: Er wurde sofort von den Krankenschwestern weggebracht. Ein schockierender Grund steckte dahinter.

"Wie ein Stück ungekochtes Fleisch": Baby kommt ohne Haut zur Welt

Der kleine Kaiden Jake kam mit einem schwerwiegenden Handicap auf die Welt: Ihm fehlte die oberste Schicht der Haut! Als die Eltern ihren Sohn etwa neun Stunden nach der Geburt endlich sehen durften, stockte ihnen der Atem. Das britische News-Portal Daily Star zitierte die 20-jährigen Eltern, die erschreckt feststellten, dass er aussah "wie ein Stück ungekochtes Fleisch".

Nur Kaidens Gesicht war mit Haut bedeckt, was nur rund zwei Prozent der Hautoberfläche entsprach. "Die Ärzte sagten uns zweimal, dass er wahrscheinlich nicht überleben würde, aber wir beschlossen, dass wir alles tun würden, um ihn durchzubringen", erinnerte sich die Mutter. Und auch der kleine Kaiden Jake kämpfte - und überlebte.

Nach sechs Wochen beginnt endlich Hautwachstum

In den ersten zehn Tagen durfte man den Säugling nicht einmal in Händen halten, weil er einfach zu empfindlich war. Er war in Verbände gelegt, die Schmerzen wurden durch Medikamente gestillt und nach sechs Wochen begann endlich das Hautwachstum.

Dennoch benötigte der Säugling Hauttransplantationen. Die erste Operation hat er gut überstanden: Aus seinem Bauch wurde Haut für den rechten Arm gewonnen. Weitere Operationen folgten und der kleine Kaiden Jake muss sich noch häufig untersuchen und wegen verschiedener Krankheiten behandeln lassen. Doch seine Eltern sind überglücklich: "Aber er hat das schönste Lächeln und das schönste Lachen (…). Kaiden bedeutet uns die Welt und wir glauben nicht, dass wir glücklicher sein könnten."

Ursache für Baby ohne Haut gesucht: Ärzte tappen im Dunkeln

Die Ärzte wissen nicht, weshalb Kaiden Jake Shattock größtenteils ohne Haut geboren wurde. Der Fall wird nun auch von Experten im Ausland untersucht. Ein Anhaltspunkt könnte sein, dass die Mutter während ihrer Schwangerschaft eine Nierenkomplikation namens Hydronephrose erlitten hat. Auch Blutungen rund drei Monate vor Kaidens Geburtstermin könnten eine Rolle gespielt haben. Doch die Untersuchungen während der Schwangerschaft waren nicht weiter besorgniserregend und gaben keine Hinweise darauf, dass das Neugeborene so geschwächt auf die Welt kommen würde.

