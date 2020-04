Virologe empfiehlt im Coronavirus-Podcast: Nahrungsergänzung überflüssig – So stärken wir unser Immunsystem richtig 

Christian Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. In einem Podcast gibt er täglich eine Einschätzung der Situation ab.

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten steigt weiter an. Christian Drosten erklärt bei NDR Info, wie wir einer Infektion am besten vorbeugen können.

Seit 20. März 2020 gelten wegen des Coronavirus* Ausgangbeschränkungen in Bayern, kurz darauf wurden sie für die gesamte Bundesrepublik festgelegt.

Virologe Christian Drosten erklärt in einem Podcast auf NDR Info, warum wir weiterhin geduldig sein müssen - und wie wir uns gegen das Virus wappnen können .

. Zudem gibt er Auskunft, welche Erkenntnisse man nun aus den Corona-Fällen in München ziehen könne.

Update vom 06.04.: Experte verrät, wie man einer Coronavirus-Infektion am besten vorbeugt

Im Interview mit NDR-Redakteurin Anja Martini verrät Christian Drosten als Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, welche Maßnahmen gegen eine Coronavirus-Ansteckung er als sinnvoll einstuft. Abstand halten: Das sei das Gebot der Stunde. Das sollte Drosten zufolge aktuell in jeder Situation eingehalten werden - ob beim Einkaufen oder während der Jogging-Runde. "Natürlich ist es immer gut, körperlich fit zu sein. Sicherlich ist es nicht so, dass man sich beim Laufen im Park, nur weil man anderen Leuten entgegenkommt, gleich infiziert. Darum sollte man sich sicherlich nicht sorgen, nach draußen zu gehen und Laufen zu gehen. Das kann man, denke ich, schon empfehlen. Aber da hört es dann auch auf", so Drosten im NDR-Podcast.

Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D* oder Vitamin C werden aus medizinischer Sicht nur für Menschen mit einem ärztlich diagnostizierten Mangel empfohlen - für gesunde Erwachsene sieht Drosten in der aktuellen Situation keinen Mehrwert: "Ich habe auch noch nie gehört, dass es da irgendwo einen durchschlagenden Effekt gäbe, sodass man jetzt sagen würde, im Rahmen so einer laufenden Infektionsepidemiologie muss man das (Anmerkung d. Redaktion: Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin C) speziell so empfehlen.

Coronavirus-Update vom 02.04: Das können wir aus den Coronavirus-Fällen in München lernen

In einem Podcast von NDR Info gibt Virologe Christian Drosten regelmäßig Auskunft zur aktuellen Lage rund um das Coronavirus. In der Folge vom 30. März 2020 erklärte er auf die Frage, warum wir in Deutschland hinsichtlich Infizierter und Corona-Toter weltweit verhältnismäßig gut dastünden: "Wir haben extrem früh in der Breite eine ganz große Kraft in der Diagnostik ausgerollt und wir haben deswegen ganz früh unsere Fälle bemerkt. Das liegt eben daran, dass man gleich am Anfang schon diese Münchener Kohorte hatte, wo es klar wurde: Mit großer Kraft kann man das verhindern, dass sich das weiter ausbreitet. Das war ja eine Erfolgsgeschichte, diese Münchener Kohorte, dass man die so kontrolliert hat."

Alle Gesundheitsämter hätten ebenfalls sofort reagiert und seien achtsam gewesen, so Drosten weiter. Die Diagnostiklabore seien in der Lage gewesen, Diagnosen zu stellen. So habe man auch milde Fälle feststellen können. Deutschland sei somit in der Coronavirus-Krise mit das Land, das am besten Diagnostik betreiben würde.

"Das führt zu verschiedenen Nachfolge-Effekten", so Drosten. Etwa, dass die Corona-Patienten in Deutschland vergleichsweise jung seien, bei rund 48 Jahren läge hier der Schnitt. In anderen Ländern sei das Durchschnittsalter der Erkrankten viel höher.

"Eine Sache, die häufig vergessen wird, ist, dass dieses Virus - und das kann ich deswegen sagen, weil ich viel Erfahrung habe mit einem anderen Coronavirus, mit dem MERS-Virus in der arabischen Welt: Diese Viren sind nosokomial übertragende Viren, also Krankenhaus übertragende Viren." Viele der Patienten seien also zusätzlich zu der normalen Ansteckung in der Bevölkerung in Krankenhäusern angesteckt worden. Dies betreffe dann meist eher ältere Menschen und solche mit Vorerkrankung. Dringe also das Coronavirus in ein Krankenhaus ein, verschiebe sich somit auch das Durchschnittsalter der Infizierten.

Video: Bayerns Corona-Fälle nehmen weiterhin stark zu

Das wurde bisher hinsichtlich der Münchener Coronavirus-Patienten herausgefunden

Eine Studie zu den Fällen in München, die auch schon für die Öffentlichkeit verfügbar sei, umfasse vor allem zwei wichtige Dinge. Das eine sei die Übertragungsrate. Hierbei seien viele Fälle bei jungen Menschen aufgetreten, die sich privat getroffen haben und sich auf diese Weise angesteckt haben. Drosten nennt dies die "Sekundäre Attack Rate".

Zudem wichtig seien die Risikokontakte am Arbeitsplatz und im Freizeitleben. "Das ist eine sehr aussagekräftige Teiluntersuchung. Wir hatten hier 217 Patienten und davon haben sich elf infiziert über diese Zeit. Und zwar fast alle symptomatisch. Das ist eine sehr wichtige Wahrnehmung." Fünf Prozent dieser Hochrisikokontakte** haben sich also infiziert. Hierbei seien auch Symptome aufgeführt worden, die nur sehr leicht ausgeprägt waren, wie etwa Halskratzen. Nur ein Patient sei in der Studie asymptomatisch gewesen. Eine Person habe sich sogar angesteckt, weil sie Rücken an Rücken zu einer bereits infizierten Person in einer Kantine gesessen habe, die sie nach dem Salzstreuer gefragt habe.

**Hochrisikokontakt: Mindestens 15 Minuten Gesicht zu Gesicht, Gesprächsnähe.

