Darum sollten Sie ab jetzt besser immer untenrum ohne schlafen

Ein wenig Durchzug sorgt für ein frisches Gefühl in den unteren Körperregionen.

Mit Wollsocken, im Pyjama – oder nur im Höschen: Das perfekte Schlafoutfit sieht für viele Frauen anders aus. Doch eine Expertin meint: Verzichten Sie lieber darauf!

Die eine hat immer kalte Füße und trägt sogar im Sommer dicke Socken und einen kuschligen Pyjama, die andere mag's lieber luftiger und setzt aufs Negligee – je nach Lust und Laune, Vorlieben oder Saison setzen viele Frauen auf ein unterschiedliches Schlaf-Outfit.

Alles Quatsch, findet die niederländische Gynäkologin Alyssa Dweck. Für sie gilt im Bett nur eins: Weniger ist mehr! Ihrer Meinung nach sollte das schöne Geschlecht auf jegliche Bekleidung untenrum beim Schlafen verzichten.

Keime & Co.: Darum ist es gesünder, nachts untenrum ohne zu schlafen

Der Grund dafür: Die unteren Körperregionen haben schließlich auch mal frische Luft verdient, sind sie doch die meiste Zeit des Tages durch enge, feste Stoffe (Dessous, Jeans etc.) eingeschlossen. Wenn wir diese nun auch noch nachts tragen, verstärkt sich das feucht-warme Klima, das generell in der Vagina vorherrscht.

Der ideale Nährboden also für allerhand Keime, so die Gynäkologin gegenüber der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf. Besonders Frauen, die öfters mit Abszessen oder Scheidenpilz zu kämpfen haben, sollten Unterwäsche nachts lieber Adieu sagen. Schließlich sorgt so ein frisches Lüftchen dafür, dass sich die Pilze schlechter vermehren können.

Um Hygiene zu wahren, empfiehlt sie häufigeres Wechseln der Bettwäsche

Generell empfehlen immer mehr Gesundheitsexperten, nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über hüllenlos ins Land der Träume zu schlummern. Das stärke das Immunsystem, helfe beim Abnehmen und fördert das Beziehungsleben. Eine Win-win-Situation sozusagen – klingt für Sie unhygienisch?

Dann sollten Sie darauf achten, wenn Sie nackt schlafen wollen, häufiger die Bettwäsche zu wechseln - am besten einmal pro Woche. Wenn Sie allerdings auf Unterwäsche im Bett nicht verzichten sollten, hat die Frauenärztin noch einen weiteren, allerdings weniger erotischen Tipp: die gute, alte Baumwollunterhose. Ansonsten schnappen Sie sich einfach die weiten (sauberen) Boxershorts ihres Partners, schließt Dweck.

