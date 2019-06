Diese banalen Dinge sollten Sie bei großer Hitze nicht mehr tun

Wer bei der großen Hitze ins Schwitzen kommt, der sollte ganz alltägliche Dinge vermeiden. Wir haben dazu einen Überblick erstellt, was Sie dieser Tage besser lassen sollten.

Sie duschen bei der Hitze gerne kalt oder trinken ein kühles Bier? Sie möchten die Räume mal richtig durchlüften? Warum Sie all dies nicht tun sollten, verraten wir Ihnen hier.

Hitzewelle: Jetzt bloß kein kühles Getränke genießen

Wenn die Sonne nur so herunterbrennt und die Temperaturen steigen, ist der erste Impuls, zu einem kühlen Getränk zu greifen. Doch Vorsicht: Wer kühle Flüssigkeiten bei den heißen Temperaturen zu schnell trinkt, der kann schlimme Kopfschmerzen davon bekommen.

Das liegt am Temperaturunterschied zwischen Körper und Getränk. Durch das Kühle, das schlagartig in den Körper gelangt, sollen sich die Blutgefäße verengen, was wiederum zu Kopfschmerzen führen kann. Das Gleiche passiert übrigens auch, wenn man Eis zu schnell isst. Trinken und essen Sie Kaltes also langsam oder greifen Sie noch besser zu lauwarmen Tees. Diese bieten die optimale Erfrischung an heißen Tagen.

Das gilt auch bei kühlem Bier. Zudem sollten Sie bei der starken Hitze auf Alkohol weitestgehend verzichten. Wenn der Körper mit starker Hitze zu kämpfen hat, wirkt Alkohol noch stärker.

Lesen Sie hier: Achtung Hitzewelle: Mit diesen Tipps sparen Sie hunderte Euro - trotz Ventilator & Co.

Vermeiden Sie es, bei der Hitze zu kalt zu duschen

Auch dieser Gedanke scheint erstmal sehr reizvoll, wenn es richtig heiß wird: unter die kalte Dusche hüpfen und abkühlen. Doch der Körper versucht schnell, die Kälte wieder auszugleichen - und schwitzt dadurch kurze Zeit später umso mehr. Duschen Sie stattdessen lauwarm, so kühlt der Körper langsam herunter und heizt nicht sofort wieder auf.

Lesen Sie hier: Mit diesen Tricks schlafen Sie trotz Hitze endlich gut ein - und auch durch.

Treiben Sie in der Hitze keinen Sport

Wer in der großen Hitze Sport treibt, der muss damit rechnen, einen Hitzschlag oder Kreislaufzusammenbruch zu erleiden. Verschieben Sie also Ihr Sportprogramm lieber auf die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden, da ist es angenehmer und Sie gehen kein unnötiges Risiko ein.

Auch interessant: Bei großer Hitze: Darum sollten Sie niemals eine Plastikflasche im Auto lassen.

