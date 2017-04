Mit diesem Sport-Trick verbrennen Sie noch mehr Fett

Joggen am frühen Morgen kurbelt die Fettverbrennung an.

Wer an Körperfett verlieren möchte, der muss Sport machen. Doch das gelingt nicht immer. Mit diesem Trick schaffen Sie es endlich zur ersehnten Traumfigur.

Viele Abnehmwillige hoffen, durch stundenlanges Schwitzen auf dem Crosstrainer oder Gerätetraining die restlichen Weihnachtspfunde zu verlieren. Doch die überschüssigen Kilos wollen einfach nicht purzeln. Das ist ärgerlich - aber vielleicht trainieren Sie einfach zur falschen Zeit?

Körperfett verbrennen - mit diesem Trick schaffen Sie es

Laut Studien nehmen wir nämlich am besten ab, wenn wir gleich morgens nüchtern in unsere Joggingschuhe springen. Ein morgendlicher Lauf um den Block macht nämlich nicht nur schnell munter, sondern kurbelt gehörig den Stoffwechsel an. Wer zudem davor nichts oder nur wenig isst, der schickt seinen Körper in den Körperfett-Verbrennungs-Turbomodus.

Sport am Morgen - und Bikinifigur bis zum Sommer

Und das Beste daran: Der Körper verbrennt noch nach dem Morgenlauf weiter - sogar Kalorien, die sie tagsüber zu sich nehmen. Wer dann auch noch auf Obst statt Schokoriegel in der Kaffeepause wechselt, sollte in wenigen Wochen erste Resultate sehen können.

Von Jasmin Pospiech