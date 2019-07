"Erdbeer-Beine": Hautärztin verrät, was gegen die Punkte an den Beinen wirklich hilft

Beauty-Tipps

+ © picture alliance/dpa/Boris Roessler Die Samen liegen bei der Erdbeere außen - in Form kleiner Pünktchen. Diese sind auch typisch für "Erdbeer-Beine". © picture alliance/dpa/Boris Roessler

Kleine dunkle Pünktchen nach der Rasur an den Beinen - ein Phänomen, mit dem viele Frauen kämpfen. Liegt es an den Klingen? Oder an häufiger Rasur? Wir geben Antworten.