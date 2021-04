Bauchfett: Deshalb ist es so gefährlich

Entzündungen

+ © Patrick Pleul/dpa Bauchfett entsteht oft durch falsche Ernährung. Daher raten Ärzte, es zu reduzieren. © Patrick Pleul/dpa

Überschüssiges Fett am Bauch entwickelt ein Eigenleben. Es produziert hormonähnliche Stoffe, die Entzündungen im Körper hervorrufen können.

Leipzig – Und wenn es nur ein paar Kilos sind: überschüssiges Fett am Bauch kann den gesamten Stoffwechsel durcheinander bringen. Denn Bauchfett produziert eigene Stoffe, die den Stoffwechsel, die Immunabwehr und die Psyche der Betroffenen beeinflussen. Wo die Grenze liegt und ab wann Bauchfett gefährlich wird,* weiß 24vita.de.

Adipokine nennen Forscher die Botenstoffe, die das Bauchfett produziert. Dazu gehören Zytokine, also spezielle Botenstoffe des Immunsystems, Stoffwechselsubstanzen oder auch Eiweißbotenstoffe, die auf den Blutdruck wirken. Was diese Stoffe in diesem Zusammenhang so gefährlich macht: Sie können eine Entzündung im Fettgewebe bewirken und werden über das Blut im gesamten Körper verteilt. Das begünstigt Krankheiten wie Stoffwechselstörungen, Diabetes und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.