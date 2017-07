Unglaublich: Das kann passieren, wenn Sie nie frühstücken

Wer öfters an Bauchschmerzen leidet, sollte schnell zum Arzt. Vielleicht leiden Sie an Gallensteinen.

Eine Chinesin klagte über Bauchschmerzen - am Ende hatte sie 200 Gallensteine in Ihrem Körper. Ihr Arzt glaubt, weil sie nie gefrühstückt hat. Stimmt das?

200 Gallensteine – kein Wunder, dass eine Chinesin mit schlimmen Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Dort angekommen, stellten die Ärzte entsetzt fest: Sie muss sofort notoperiert werden.

Sechs Stunden lag Frau Chen auf dem OP-Tisch – am Ende wurden glücklicherweise alle Gallensteine entfernt.

200 Gallensteine im Körper: Der Grund dafür soll kein Frühstück sein

Dabei litt Frau Chen bereits seit zehn Jahren an Magenbeschwerden – doch erst am 15. Juli 2017 begab sich die 45-Jährige in das Guangji Krankenhaus in Hezhou, weil sie die Schmerzen nicht mehr länger ertrug.

Der behandelnde Arzt Quan Xuwei ist sich nach der OP jedenfalls sicher: Dass Frau Chen an Gallensteinen litt, lag allein an deren Essgewohnheiten.

Wer sein Essen nämlich ständig herunterschlingt oder das Frühstück ausfallen lässt, der läuft auf Dauer Gefahr, Gallensteine zu bekommen.

Dabei handelt es sich meist um kleine Steinchen, die aus verfestigter Gallenflüssigkeit und viel Cholesterin bestehen.

Und tatsächlich: Die Patientin gab zu, jahrelang nicht gefrühstückt zu haben.

Doch George Webster, Vizepräsident der britischen Gesellschaft für Gastroenterologie hält dies für Humbug. Gegenüber der Daily Mail erklärte er, dass die Theorie des chinesischen Arztes wissenschaftlich nicht bewiesen sei.

So erkennen Sie schnell, ob Sie an Gallensteinen leiden

Schließlich haben sehr viel Menschen Gallensteine – in Deutschland soll es laut der Apotheken Umschau jeder Sechste sein – aber nur bei wenigen lösen sie so heftige Beschwerden aus.

Falls Sie allerdings glauben, welche zu haben, sollten Sie am besten schnell zu einem Arzt ihres Vertrauens gehen. Meist lässt sich durch eine Ultraschall-Untersuchung leicht Gewissheit erlangen.

