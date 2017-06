So gefährlich sind Legionellen in Ihrer Dusche

Legionellen können unter der Dusche über die Atemwege in die Lunge gelangen - mit schmerzhaften Folgen.

Fieber, Gliederschmerzen und sogar Durchfall: Wer sich mit den Krankheitserregern infiziert, der erlebt eine böse Grippe. Doch wie gefährlich sind sie wirklich?

Legionellen können Sie sehr krank machen. Die Folgen einer Infektion mit den fiesen Keimen sind schwere grippeartige Symptome.

Wie kann ich mich mit Legionellen überhaupt anstecken?

Eigentlich vermehren sich die Stäbchenbakterien liebend gerne in lange stehenden Oberflächengewässern – doch wenn sie ins Grundwasser geraten, können sie sich laut Focus.de auch dort rasend schnell verbreiten.

Allerdings nur, wenn in Rohrleitungen oder Wasseranlagen eine wohlige Temperatur von 25 bis 45 Grad vorherrscht. Ablagerungen oder Beläge von Rohrsystemen bieten zusätzlichen Anreiz für die Krankheitserreger, sich weiter zu vermehren.

Perfekte Bedingungen also, wenn Sie zum Beispiel unter der heißen Dusche frühmorgens stehen. Durch den dabei entstehenden feucht-warmen Wasserdampf gelangen die Keime nämlich beim Einatmen in Ihre Atemwege. Dort wandern sie weiter bis in die Bronchien, wo sie das sogenannte Pontiac-Fieber auslösen können.

Dabei handelt es sich um eine Art Grippe – die allerdings nach wenigen Tagen wieder ausheilen sollte. In Ausnahmefällen oder bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem wie älteren Menschen, Rauchern oder bereits erkälteten Personen, könnte es sogar in schwere Lungenentzündungen ausarten.

Bei folgenden Symptomen sollten Sie laut dem Nachrichtenportal hellhörig werden:

Durchfall und Verwirrtheit

Fieber und Unwohlsein

Kopf- und Gliederschmerzen

Husten- und Brustschmerzen

2015 soll es in Deutschland laut der Bundesbehörde für Infektionskrankheiten etwa 860 Fälle von Legionellen-Erkrankungen gegeben haben.

Wie kann ich mich gegen Legionellen im Wasser schützen?

Wer ein robustes Immunsystem hat, dem machen die Legionellen nichts aus. Wer zudem bei Temperaturen über 60 Grad duscht oder badet, der muss ebenfalls keine Ansteckungsgefahr befürchten. Auch die Angst vor Legionellen in der Nahrung ist unbegründet – diese können am Ende "nur" in der Lunge für (gesundheitliche) Probleme sorgen.

