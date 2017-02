Haarausfall? Forscher lüften Geheimnis 

Haarausfall ist für viele Männer ein Problem. Geheimratsecken oder Glatzen sind meistens erblich bedingt. Forscher haben nun Gene von 52.000 Männern untersucht und etwas Erstaunliches herausgefunden.

Mit dem männlichen Haarausfall stehen mehr als 200 genetische Marker in Verbindung, wie Forscher der University of Edinburgh berichten. Bislang waren nur acht solcher Marker bekannt.

Außerdem konnten die Wissenschaftler an Hand der Daten und genetischer Muster eine Formel erstellen, mit der sich eine Vorhersage über das Risiko von Haarausfall bis hin zu einer Glatze bei Männern treffen lassen. Allerdings gäbe es bei der Risiko-Berechnung noch Grenzen.

„Wir sind noch weit davon entfernt, eine genaue Vorhersage über ein individuelles Haar-Verlust-Muster zu treffen“, sagt Forscher Dr. Riccardo Marioni von The University of Edinburgh's Centre for Genomic and Experimental Medicine in einer Pressemitteilung. „Diese Ergebnisse bringen uns einen Schritt näher.“

Haarausfall bis zur Glatze

Im Rahmen der Studie analysierten die Forscher Daten von 52.000 Briten zwischen 40 und 69 Jahren. Von den Männern hatten 32 Prozent keinen Haarverlust, einen leichten Haarverlust 23 Prozent, einen moderaten Haarverlust 27 Prozent und 18 Prozent einen schweren Haarverlust.

Viele der identifizierten Gene oder Variationen hängen auch mit der Haarstruktur und Entwicklung zusammen Die Erkenntnisse könnten helfen, Medikamente gegen Haarausfall oder ähnlichen Erkrankungen zu entwickeln.

Viele Gene sind am Haarausfall schuld

Zudem fanden sich genetische Signale, die für eine männliche Kahlheit verantwortlich sind, auf dem X-Chromosom. „Das erben die Männer von ihren Müttern", sagt Doktorand Saskia Hagenaars.

Bei der Studie, die im Fachmagazin PLOS Genetics veröffentlicht wurde, handelt es sich, nach Aussagen der Universität, um die größte genetische Analyse zu diesem Thema.

Trotz aller Daten fehlten den Wissenschaftler allerdings wichtige Informationen: Das Alter, in dem die Männer begannen ihre Haare zu verlieren.

Würden mehr Details von den Teilnehmern verfügbar, ließen sich die Vorhersagen über eine drohenden Kahlschlag allerdings weiter verfeinern, glauben die Forscher.

+ Haarkranz, Geheimratsecken oder Glatze? Hinter jedem Haarausfall steckt ein genetisches Muster. © Douglas Robertson, University of Edinburgh Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology

ml