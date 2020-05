Hautkrebs früh erkennen: Dieses Muttermal kann Ihnen gefährlich werden

Einfache Eselsbrücke

+ © Patrick Pleul/dpa UV-Strahlen sind Hauptverursacher von Hautkrebs. Mittagssonne deshalb besser meiden und nie die Sonnencreme vergessen. © Patrick Pleul/dpa

Hautkrebs tritt bei Männern häufig am Rücken, bei Frauen bevorzugt an den Unterschenkeln auf. So einfach erkennen Sie, ob eines Ihrer Muttermale bösartig wird.