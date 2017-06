Krebsheilerin löst mit Wunder-Versprechen Shitstorm aus

Diese Anzeige empört das Netz: Eine Frau aus Niedersachsen behauptet, mit Heilkräften Krebs behandeln zu können – Jesus selbst soll ihr die Gabe verliehen haben.

Krebs heilen? Für diese Frau kein Problem: Sabine H. wirbt in einer Zeitungsanzeige für ihre Gabe, die sie angeblich "von Jesus und allen Erzengeln erfahren" habe und die ihr "in die Wiege gelegt" wurde.

Und so soll sie funktionieren: "Meine Gabe ist es, diesen (den Krebs, Anm. d. Redaktion) in jedem Körper zu sehen." Und zwar feinstofflich mit all seinen Störfeldern. Jesus helfe ihr dabei sich um ihre Klienten zu kümmern und zeige ihr täglich die unendlichen Fähigkeiten und Wunder der Schöpfung.

"Meister des Heilens zu sein beruhe auf Weisheit, auf innerem Erkennen und echter Erfahrung", heißt es in der Anzeige. "Ich lebe meine wahre Bestimmung.", erklärt Sabine H.

"Wunderheilerin": Das Netz ist stinksauer

Auf Facebook löst die Anzeige, die von der Dame selbst dort eingestellt wurde, nun einen wahren Shitstorm aus:

"Anzeige! Das ist das Stichwort.", empört sich ein Nutzer. "Wenn Krebskranken die Behandlung verwehrt bleibt oder zu spät eingeleitet wird. Wenn man aus der Angst, Verzweiflung und Wut der Erkrankten und deren Angehörigen skrupellos Profit zieht. Pfui. Schämen sollten Sie sich. Belegen Sie nur einen einzigen Ihrer Erfolge wissenschaftlich! Nur einen einzigen! Sie sind eine Versagerin die Ihren Platz in der Welt nie fand und saugen jetzt, wie ein Parasit, ahnungslose Menschen aus. Ekelhaft."

Viele weitere Kommentare bezeichnen das Verhalten der Frau einfach nur als "widerlich" und "unfassbar."

Wieviel die Dame für ihre Dienste verlangt ist nicht bekannt – doch für die Leser der Anzeige ist klar, dass sie damit wohl viel Geld scheffeln will:

"Dass Sie nachts überhaupt schlafen können! Nehmen Menschen das Geld weg, welches in anderen Therapien wesentlich sinnvoller gewesen wäre. Und ich persönlich würde, wenn ich schon die Hilfe Gottes suche, zu Menschen gehen die ihm näher stehen und keine Tausende € verlangen für ihre Worte!!!"

Von Franziska Kaindl