Lippenpflege enthält immer noch krebserregende Stoffe

Geschmeidige Lippen? Wer schön sein will, sollte auch auf die Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten achten. Lippenpflegestifte können bedenkliche Substanzen enthalten.

Stift, Tube, oder Ball - gegen trockene und rissige Lippen gibt es verschiedene Pflegeprodukte. Aber noch immer stecken in Markenprodukten krebserregende Stoffe, warnt die Stiftung Warentest.

Die Stiftung Warentest hat 35 Lippen­pflege­mittel im Labor untersucht. In 18 Produkten fanden die Tester kritische Substanzen. Selbst in Produkten der bekannten Marken Labello, Blistex und Bebe.

Besonders kritisch bewertete Stiftung Warentest Kosmetika, die Stoffe auf Erdölbasis enthalten. Aber auch Lippenpflegeprodukte, die auf erdölbasierte Inhaltsstoffe verzichten, könnten bedenkliche Substanzen enthalten, ist in der Pressemitteilung zu lesen. Der Lippenpflegestift „Nutritic Lippen“ von La Roche-Posay und der „Aqualia Thermal Lippenbalsam“ von Vichy würden „kritische Posh“ enthalten.

Sind Bio-Produkte besser?

Sogar in einem Naturkosmetikprodukt, dem Lippenbalsam „Granatapfel“ von Bee Natural, fand die Stiftung geringe Spuren von Mosh.

Mosh Mineral oil saturated hydrocarbons gesättigte Kohlenwasserstoffe Moah Mineral oil aromatic hydrocarbons aromatische Kohlenwasserstoffe Posh Polymer oligomeric saturated hydrocarbons synthetische Kohlenwasserstoffe (Diese Stoffe sind dem Mosh sehr ähnlich)

Regelmäßige Anwenderinnen und Anwender schlucken so rund 20 Gramm Lippenstift pro Jahr – und damit auch die enthaltenen Schadstoffe.

Die einen Inhaltsstoffe stehen im Verdacht, Krebs zu erregen, die anderen stehen im Verdacht, sich in bedenklichen Mengen in Organen anzureichern, ohne dass bislang die gesundheitlichen Folgen vollständig geklärt wären. Deshalb empfiehlt die Stiftung Warentest in der März-Ausgabe ihrer Zeitschrift test, auf diese Lippenpflegeprodukte zu verzichten.

© Stiftung Warentest

Gute Lippenpflegeprodukte

15 Lippenpflegeprodukte überzeugten im Test. Dabei muss gute Lippenpflege nicht teuer sein. Beim Discounter ist das billigste Produkt schon ab 29 Cent zu haben, der „Cien“ von Lidl. Wer jedoch bereit ist 8,50 Euro auszugeben, wäre mit den Lippenpflegemitteln von Dr. Hauschka und Rituals gut beraten, schreibt Stiftung Warentest.

