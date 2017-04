Lustige Aktion mit Sinn: Penis-Laufen gegen Hodenkrebs

Mit der Aktion #goballsout sagen tausende Männer dem Hodenkrebs den Kampf an. Sie planen ihre Jogging-Routen in Penis-Form und posten die GPS-Bilder im Netz

Zahlen, Daten, Fakten – das ist, was Männer lieben. Nur was messbar ist, ist auch gut, heißt die Devise. Und das gilt auch und vor allem dann, wenn es um die eigene körperliche Fitness geht.

Ohne Fitness-Tracker oder Running-App treten Männer ihre Joggingrunde durch den Park deshalb gar nicht erst an. Schließlich gibt es kaum etwas, was das Ego so sehr pusht wie die bewundernden Kommentare, nachdem man seine neue Bestzeit auf Facebook & Co. mit anderen geteilt hat.

Unter #goballsout können Männer ihre Penis-Strecken im Netz teilen

Dieses typisch männliche Verhalten hat sich jetzt eine neuseeländische Organisation namens „Testicular Cancer New Zealand“ für eine Awareness-Kampagne zum Thema Hodenkrebs zunutze gemacht: Da Sport das Krebsrisiko stark verringern kann, ruft sie mit einer ziemlich außergewöhnlichen Marketing-Aktion Männer überall auf der Welt dazu auf, ihre Jogging-Route so zu planen und abzulaufen, dass sie später auf ihrer Running-App in Form eines Penis mit zwei Hoden erscheint.

Danach können sie unter dem Hashtag #goballsout einen Screenshot ihrer GPS-Penisse posten. Eine Aktion, die sich derzeit wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreitet und schon Tausende zum Mitmachen animiert hat, wie diese tollen Penis-Zeichnungen auf Instagram beweisen:

Junge Männer besonders betroffen

Der Organisation „Testicular Cancer New Zealand“ ist es ein Anliegen, auf das Thema Hodenkrebs aufmerksam zu machen und insbesondere junge Männer dazu zu motivieren, sich frühzeitig einer Vorsorgeuntersuchungzu unterziehen. Denn die Hauptrisikogruppe der Erkrankung sind Männer im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Laut Robert Koch-Institut erkranken in Deutschland pro Jahr etwa 4.000 Männer an dieser seltenen, dann aber meist bösartigen Art des Tumors. Wird er frühzeitig diagnostiziert, liegen die Heilungschancen allerdings bei 95 bis 100 Prozent.

Hoden regelmäßig selbst abtasten

Das eigene Abtasten der Hoden ersetzt zwar keine ärztliche Vorsorgeuntersuchung. Aber sie kann erste Aufschlüsse über etwaige Veränderungen am Hodensack geben:

Einmal im Monat sollten junge Männer ihre Hoden mit den Fingern abtasten, am besten nach einem heißen Bad oder einer Dusche, sodass der Hodensack entspannt ist. Die Hoden sollten glatt und oval sein und sich anfühlen wie ein hart gekochtes und gepelltes Ei.

Nach Schwellungen des Hodens, harten Stellen oder Knoten tasten, die sich anders anfühlen als das sie umgebende Gewebe.

Bei Veränderungen oder Verhärtungen des Hodensackes oder auch nur eines Hodens - auch wenn diese nicht schmerzen - unbedingt einen Arzt aufsuchen, um einen Tumor auszuschließen.

Von Franziska Grosswald

