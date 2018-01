Mann verliert fast 130 Kilo - er ist kaum wiederzuerkennen

Rick La Flare wog fast 230 Kilogramm. Als seine Gesundheit in Gefahr ist, entschließt er sich, sein Leben radikal zu ändern. Mit weitreichenden Folgen.

Rick La Flare war schon in seiner Kindheit immer dicker als die anderen - doch erst im jungen Erwachsenenalter wurde sein hohes Gewicht auch zum Risiko für seine Gesundheit. Schließlich wog er fast 230 Kilo - und hatte bereits mit Diabetes zu kämpfen.

Als er zudem kaum mehr laufen konnte und die Ärzte feststellten, dass er ein Blutklumpen in einem seiner Knöchel hatte, war für Rick der Moment gekommen, in dem ihm bewusst wurde, dass er sein Leben grundlegend verändern musste.

Gesundheit in Gefahr: Rick nimmt mit viel Sport und gesunder Ernährung 130 Kilo ab

Deshalb begann er, so gut es ging, lange Spaziergänge zu unternehmen. Bereits nach einem Monat spürte er die ersten positiven Veränderungen. Dadurch motiviert, meldete er sich bei einem Fitnesscenter an und fing an, mit einem Personaltrainer zu arbeiten.

Unter dessen Aufsicht begann der US-Amerikaner, Gewichte zu stemmen und Körpergewichtsübungen zu absolvieren. Dabei steigerte er die Intensität von Mal zu Mal. Zudem stellte er allmähliche seine Ernährung um und verbannte ein ungesundes Lebensmittel pro Woche von seinem Speiseplan.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Innerhalb von nur einem Jahr nahm Rick stolze 130 Kilogramm ab - und ist kaum mehr wiederzuerkennen. Dank seinem Motto "Was dich nicht herausfordert, macht dich nicht stärker" hat er allen bewiesen, dass man mit ein wenig Disziplin und guten Willen seine Gesundheit in die eigenen Hände nehmen kann.

