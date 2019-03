Paar nimmt unglaublich viel ab und schafft jetzt Ultra-Marathon - wegen dieser Methode

Gemeinsam schafften sie es: Ein englisches Pärchen konnte sich nicht vorstellen, jemals einen Marathon zu laufen - bis sie eine Methode gefunden haben.

Rachel (38) und ihr Ehemann Neill (43) aus der britischen Stadt Chelmsford speckten gemeinsam etwas mehr als 60 Kilogramm ab. Startschuss für ihre Diät waren zwei einschneidende Erlebnisse: Für Rachel war es ein Besuch im Freizeitpark. In ihrem Lieblings-Fahrgeschäft durfte sie nicht mitfahren, weil sie zu dick für den Sicherheitsgurt war.

Und auch bei ihrem Mann Neill gab es einen Moment der Erkenntnis: Zu seinem 40. Geburtstag bekam er einen Fallschirmsprung geschenkt - um springen zu dürfen, musste er allerdings abnehmen. Und selbst als ein paar Kilos weg waren, musste er wegen seines Gewichts noch eine Zusatzgebühr zahlen.

Ultra-Marathon beschlossene Sache - Ehemann muss mitmachen

Was Zuviel war, war zuviel, weshalb das Paar beschloss, ihren überflüssigen Kilos den Kampf anzusagen. Sie traten der britischen Gewichtsabnahmeorganisation Slimming World bei, die Lifestyle-Programme zur Gewichtsreduktion anbietet und tauschten sich dort mit anderen Abnehmwilligen aus.

Auf die Idee des Ultra-Marathons brachte sie allerdings ein Post auf Instagram. Dem britischen Boulevard-Portal Daily Star sagte Rachel: "Es sah nach einer großen Herausforderung aus". Schnell war der 100-Kilometer-Lauf beschlossene Sache: "Der arme Neill wurde einfach mitgeschleppt", berichtete Rachel dem Daily Star.

Noch haben die beiden Zeit zur Vorbereitung: Vom 13. bis 14. Juli wird der Dixons Carphone Race to the Stones Ultra-Marathon in der britischen Grafschaft Oxfordshire stattfinden. Dann wird sich zeigen, ob sich das Training auszahlt.

jg