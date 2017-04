Salmonellen-Gefahr beim Ostereier-Auspusten?

Kurz vor Ostern geht es in vielen Familien wieder los, das große Ostereier-Färben. Doch Vorsicht: Beim Auspusten besteht Salmonellen-Gefahr.

Ostern steht vor der Tür - jetzt ist wieder Zeit, gemeinsam mit den Kindern Ostereier zu färben und zu bemalen. Klar, dass man die rohen Eier dazu erst auspusten muss. Gar nicht so einfach – und gar nicht so ungefährlich.

Denn was viele Eltern unterschätzen: Nicht nur im Inneren der Eier können Salmonellen lauern, sondern auch auf der Eierschale. Und die können beim direkten Kontakt mit dem Mund und den Schleimhäuten zu einer echten gesundheitlichen Gefahr werden.

Durchfallerkrankungen durch Salmonellen mit tödlichen Risiken

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben pro Jahr knapp 2.000 Menschen in Europa an den Folgen einer Salmonellen-Infektion. Zwar ist die Zahl der Ansteckungen in Deutschland in den letzten Jahren weiter rückläufig. Dennoch wurden 2015 noch immer 13.823 Fälle von einer Infektion mit den Erregern registriert.

Salmonellen können beim Menschen mitunter schwer verlaufende Durchfallerkrankungen auslösen. Besonders gefährdet sind Babys, Kleinkinder, Senioren und Menschen, die aufgrund einer Vorerkrankung bereits ein geschwächtes Immunsystem haben.

Das sollten Sie beim Ostereier-Auspusten beachten

Um das Ansteckungs-Risiko mit Salmonellen zu minimieren, sollten Verbraucher deshalb vor allem darauf achten, ausschließlich frische Eier für die Oster-Bastelei zu verwenden. Auch die richtige Lagerung der Eier ist wichtig: Rohe Eier sollten deshalb gleich nach dem Einkauf aus dem Karton genommen und in den Kühlschrank gelegt werden, um die Kühlkette möglichst nicht zu unterbrechen. Bei einer Temperatur von unter sechs Grad Celsius haben die Keime nämlich kaum eine Chance, sich zu vermehren.

Weitere Hygiene-Tipps beim Ostereier-Auspusten

Achten Sie darauf, dass die Eierschale keine Risse hat oder anderweitig beschädigt ist. Kaputte Eier sind für das Bemalen sowieso nicht geeignet. Durch eine defekte Schale können aber auch Salmonellen erst ins Ei selbst gelangen, sodass Eiweiß und Eigelb kontaminiert werden und ein Gesundheitsrisiko darstellen können.

Eier sollten vor dem Auspusten mit Spülmittel unter fließendem Wasser gesäubert.

Benutzen Sie zum Ausblasen einen Strohhalm oder alternativ eine Einwegspritze.

Eier nach dem Auspusten mit Spülmittel und Wasser ausspülen.

Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen.

Arbeitsplatte von etwaigen Eiweiß-Spritzern reinigen.

Wer ganz sicher gehen will, dass das lustige Ostereier-Bemalen nicht mit Durchfall, Erbrechen, Übelkeit und Fieber endet, hat natürlich auch die Möglichkeit, sich an gekochten Eiern oder Eiern aus Holz künstlerisch auszutoben.

Von Franziska Grosswald