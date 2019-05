Erschreckend: So selten wechseln die Deutschen ihre Unterwäsche

Manche mögen es wild untenrum, wie hier beim "No Pants Subway Ride" 2016 in München. Doch viele Deutsche mögen es anscheinend auch ungewaschen.

Nicht für alle gehört es zum allmorgendlichen Ritual: frische Unterwäsche anziehen. Eine Umfrage ergab, wie es um die Hygiene der Deutschen wirklich bestellt ist.

Frühstücken, duschen, anziehen und ab zur Arbeit - so oder so ähnlich läuft für viele der Start in den Tag ab. Eine repräsentative Umfrage des Instituts myMarktforschung.de ergab jetzt, wie groß beziehungsweise klein die Deutschen dabei morgendliche Hygiene schreiben.

Selten frische Unterwäsche, noch seltener frische Socken

So hätte ein Drittel der über 1.000 Befragten angegeben, morgens die schmutzige Unterwäsche nicht immer gegen frische auszutauschen. Bei den Socken legen sogar noch weniger Menschen Wert auf Sauberkeit: 46 Prozent der Befragten verzichten demnach auf frische Socken am Morgen.

Auch was Zähne putzen angeht, gibt eine erschreckend große Zahl an, morgens nicht die Zähne zu putzen. Wie viele tatsächlich aufs morgendliche Bürsten verzichten, sehen Sie im Video:

Das könnte Sie auch interessieren: Reicht das? Jeder vierte Mann putzt sich nur einmal am Tag die Zähne.

jg / glomex