Wegen verheerendem Ernährungs-Fehler: Influencerin (29) kurz vor den Wechseljahren

Mit Ende 40 beginnen bei den meisten Frauen die Wechseljahre. Bei Yovana Mendoza blieb bereits mit Ende 20 die Periode aus - weil sie sich jahrelang falsch ernährt hat.

Viele junge Frauen haben sie als Vorbild - Yovana Mendoza Ayres hat 1,3 Millionen Follower auf Instagram und zählt damit zur Riege der Instagram-Influencer, die sich selbst und ihren Lebensstil digital in Szene setzen. Fotos von sich mit Melone in der Hand oder an einer Orange nuckelnd: Die 29-jährige Kalifornierin aus San Diego hatte sich voll und ganz dem veganen Lebensstil verschrieben - mit fatalen Folgen für die junge Frau.

Verdauungsprobleme und Periode bleibt aus - wegen vermeintlich gesunder Ernährung

Sechs Jahre lang gab es für Mendoza nur Obst und Gemüse, keine tierischen Produkte wie Fleisch, Eier oder Käse. Doch sie ging noch weiter: Wenn die junge Frau kochte, erwärmte sie die Zutaten nicht auf mehr als 45 Grad Celsius, wie die Bild berichtete. Doch dann blieben plötzlich mit 29 Jahren ihre Tage aus, weshalb sich die junge Frau untersuchen ließ. Ärzte diagnostizierten Mangelerscheinungen, die sie auf ihre Mischung aus veganer Ernährung und Rohkost zurückführten.

Die behandelnden Mediziner hatten Mendoza gewarnt, sie stehe körperlich kurz vor den Wechseljahren und rieten ihr, wieder tierische Produkte zu essen. Nicht nur ihre Periode blieb aus, Yovana Mendoza hatte auch Verdauungsprobleme. Ihre Beschwerden hatten die 29-Jährige dazu bewegt, ihren Speiseplan zu erweitern, wie sie im Youtube-Video erklärt:

Ist vegane Ernährung ungesund?

Wer sich vegan ernährt, nimmt zwar viele wichtige Nährstoffe über Gemüse und Obst auf, wie etwa Ballaststoffe und Spurenelemente. Manche Vitalstoffe wie etwa Omega-3-Fettsäuren in fettem Fisch und Eiern müssen allerdings supplementiert werden. Ernährungsmedizinerin Anne Fleck sagte der Bild: "Es deutet darauf hin, dass die Frau unter einer Mangelernährung leidet. Wer sich vegan ernährt, muss auf eine solide Nahrungsergänzung achten."

Darauf hatte Mendoza wohl nicht ausreichend geachtet. Die aussetzende Periode könnte auch ein Hinweis auf kritisches Untergewicht sein, wie die Ernährungsexpertin schätzt.

