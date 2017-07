Schock: Dieser Push-Up-BH sorgt für Höllen-Schmerzen

Der Trend-BH aus den USA hat eigentlich alles, was das Frauenherz höher schlagen lässt. Doch mit diesen fiesen Folgen haben diese nicht gerechnet.

Er ist trägerlos, selbstklebend und Push-up – und der neueste BH-Trend aus den USA. Doch was sich traumhaft anhört, ist in Wahrheit ein schmerzhaftes Desaster.

Egal, ob zu klein, zu groß oder zu schlaff – viele Frauen wünschen sich ein schöneres Dekolleté. Dafür geben sie nicht nur gerne viel Geld aus, sondern mühen sich mit Öl-Massagen ab oder stopfen sogar ihre BHs aus. Andere wiederum gaukeln dagegen mit sogenannten Push-Ups eine größere und straffere Oberweite vor.

Angesagter BH aus den USA verspricht schöneres Dekolleté

Kein Wunder also, dass ein neuer BH aus den USA sofort auf Instagram die Runde macht – schließlich ist die Plattform dafür bekannt, die neuesten Beauty-Hypes zu propagieren. Der Trend-Büstenhalter scheint auf den ersten Blick jedenfalls alles zu bieten, was frau begehrt: Er ist komplett trägerlos, selbstklebend und wird vorne so zugeschnürt, dass die Brust angehoben wird.

US-Models wie Amber Rose bewerben es sogar auf ihrem Instagram-Account und preisen seine angeblichen verschönernden Eigenschaften an. Ist die Suche nach dem perfekten BH für Frauen weltweit also endlich zu Ende? Nicht ganz. Denn die Realität sieht leider anders aus – zumindest, wenn man anderen Instagram-Userinnen Glauben schenkt.

Instagram-Userinnen sind verärgert: Trend-BH fügt schwere Verletzungen zu

Die sind nämlich alles andere als begeistert von dem neuen In-Trendstück und zeigen das sichtlich schmerzhafte Ergebnis des Büstenhalters. Wie auf deren Fotos zu sehen ist, hinterlässt das Ausziehen des BHs rote und blutige Striemen auf der Brust sowie schwere Hautirritationen wie Bläschen. Die Userinnen klagen weiter hin darüber, dass sie minutenlang bräuchten, um den BH wieder loszuwerden – und dabei teilweise ganze Hautfetzen mit abziehen würden.

So reagiert der Hersteller "Instacurve" auf die Beschwerden auf Instagram

Als sich eine der Userinnen nach ihren schlimmen Verletzungen beim Hersteller "Instacurve" beschwerte, wurde sie frech abgewiesen. Dieser soll nämlich nur lapidar geantwortet haben, dass sie selbst daran schuld sei – und den BH einfach hätte "vorsichtiger ausziehen müssen". Aus diesem Grund gebe es auch - auf die Forderung der Userin hin - kein Geld zurück und die geprellten Userinnen bleiben auf ihrem "Folterinstrument" sitzen.

Von Jasmin Pospiech

