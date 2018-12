Wer ständig an seinen eigenen stinkenden Socken riecht, riskiert diese unglaubliche Folge

Der Geruch von Schweißfüßen ist nichts für sensible Menschen. Für einen Mann aus China gehörte das tägliche Schnüffeln aber dazu - mit schlimmen Folgen.

Einem Mann aus der Stadt Zhangzhou im Südosten Chinas wäre wohl nie im Traum eingefallen, welche Konsequenzen seine Angewohnheit haben würde: Jeden Tag nach vollbrachter Arbeit roch er an seinen Stinke-Socken.

An den eigenen Socken geschnüffelt - Pilzinfektion bringt Mann ins Krankenhaus

Der Mann - der anonym bleiben möchte - wurde wegen Atemproblemen als Notfall in eine Klinik eingewiesen. Dort stellten Mediziner die erschreckende Diagnose: Er litt an einer schweren Pilzinfektion der Lunge, wie das britische News-Portal The Mirror berichtete . Diese führte zu einer Entzündung des Lungengewebes, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die behandelnden Ärzte nehmen an, dass er sich die Krankheit unter diesen besonderen Umständen zugezogen hatte: Er roch jeden Tag an seinen mit Pilzen kontaminierten Socken! Seine verschwitzten Füße hätten demnach Pilzsporen an die Socken abgegeben, die durch das Schnüffeln in die Lunge gelangten, mutmaßen die Mediziner in ihrem Bericht.

"Socken-Fetischismus" wohl kein Einzelfall

Die seltsame Angewohnheit, die diesen kuriosen Fall ausgelöst hat, ist wohl nicht ganz einmalig: Wie eine 21-jährige US-Amerikanerin dem Mirror zufolge berichtete, bekam sie ein eindeutiges Angebot von einem "Socken-Fetischisten". Dieser war bereit, große Summen für ihre verschwitzten Socken zu zahlen. Ob der Schnüffler weiß, in welche Gefahr er sich damit bringt?

