Studie enthüllt: Halten Sie sich an diese Regel, nehmen Sie mehr ab

Eine Pizza pro Woche hält den Diät-Blues in Schach.

Eine neue Studie behauptet: Wer abnehmen will, muss nicht nur die ganze Zeit Salat essen. Stattdessen dürfen Sie Ihren Gelüsten freien Lauf lassen.

Wer schnell ein paar Kilo verlieren will, setzt meist auf eine strikte Diät plus Fitnessprogramm. Doch allein der Gedanken daran, auf Pizza, Süßes & Co. verzichten zu müssen, erzeugt bei vielen Abnehmwilligen schlechte Laune.

Ein Schummeltag pro Woche kurbelt Stoffwechsel und Motivation an

Da kommt eine aktuelle Studie wie gerufen: Wie die Men's Health berichtet, soll diese herausgefunden haben, dass diejenigen Probanden, die ab und zu sündigen, eher an ihren Diätzielen festhielten. Das heißt konkret: Die Studienteilnehmer durften während ihrer Schlankheitskur einmal pro Woche einen Tag lang alles essen, worauf sie Lust hatten. Die restliche Woche mussten sie ihre Diät beibehalten.

Das erstaunliche Ergebnis der Studie: Obwohl die Probanden einen Schummeltag pro Woche hatten, fühlten sie sich besser und waren motivierter, ihr striktes Ernährungsprogramm an den übrigen sechs Tagen durchzuziehen. Außerdem verloren sie am Ende genauso viel Gewicht wie die andere Probandengruppe, die ihre Diät nicht brechen durften.

Wer also einmal seinen Pizzagelüsten frönt und sonst brav seine Diät durchhält, braucht ab sofort kein schlechtes Gewissen mehr haben. Allerdings gilt auch hier: Die Dosis macht das Gift - alles in Maßen essen. Wer drei Pizzen hintereinander wegschaufelt, wird auch auf Dauer nicht abnehmen.

jp