Wenn Sie das tun, leben Sie sieben Jahre länger

Rostocker Studie

+ © dpa/Jens Kalaene Wer ein gesundes Leben führt, lebt bis zu sieben Jahre länger. Das fanden Mitarbeiter vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung heraus. © dpa/Jens Kalaene

Gesund alt werden ist gar nicht so schwer. Und es kostet auch nichts. Wie das geht und was es bringt, verraten jetzt Forscher in einer neuen Studie.