30 richtig schwere Bewerbungsfragen großer Unternehmen

Ein Vorstellungsgespräch erfordert höchste Konzentration. Vor allem, wenn sich Personaler Fragen überlegen, die nicht alltäglich sind.

"Was sind Ihre Stärken? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Was war das erfolgreichste Erlebnis in Ihrem letzten Job?" Solche Fragen sind typisch in Vorstellungsgesprächen. Oftmals überlegen sich Personaler aber auch Fragen für ihre Bewerber, die schwierig, knifflig und manchmal sogar richtig fies sind.

Das Jobportal glassdoor.de bietet Bewerbern die Möglichkeit, ihre Erfahrungen aus Vorstellungsgesprächen mit anderen Nutzern zu teilen. Daraus haben wir 30 schwere, fiese und auch oftmals sehr komische Bewerbungsfragen großer Unternehmen weltweit zusammengestellt:

adidas

Wenn Sie Nike, Reebok und adidas in jeweils einem Satz erklären müssten, wie würden die Sätze lauten?

Airbnb

Wenn wir Sie in die Türkei nach Antalya schicken würden, was würden Sie tun, um die Zahl unserer Gäste zu steigern?

Amazon

Sie verkaufen zwei Produkte, die zusammengenommen 1,10 Euro kosten. Ein Produkt kostet 1 Euro mehr als das andere. Wie hoch ist jeweils der Preis der beiden Produkte?

Sie haben eine Orange, aber noch zwei Personen im Raum, unter denen Sie die Frucht aufteilen müssen. Wie gehen Sie vor?

Wenn man die Wahl hat entweder 10.000 Bücher zu jeweils 10€ oder 200 Fernseher zu jeweils 500 Euro ins Sortiment aufzunehmen, was sollte man tun?

Sie hatten heute Einnahmen in Höhe von 100 Euro. Das sind 50 Prozent mehr als gestern. Wie hoch waren Ihre Einnahmen gestern?

Wenn Sie heute eine Entscheidung im Unternehmen treffen müssten und nicht genug Datenmaterial hätten, was würden Sie tun?

Axel Springer

Wie stehen Sie zu der Legalisierung von Cannabis?

BMW

Welche Vorurteile haben Sie gegen die Arbeit in Deutschland?

Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie zwei Aufgaben zu erledigen hätten, allerdings nur Zeit für eineinhalb hätten?

Stellen Sie sich vor, Ihr Manager ist total inkompetent. Deshalb läuft alles falsch. Werden Sie versuchen, seine Rolle zu übernehmen?

Burger King

Wenn Ihnen alles Geld dieser Welt zur Verfügung stünde, was würden Sie als Unternehmer damit tun?

Facebook

Wie würden Sie Facebook für Blinde gestalten?

Ferrero

Warum gibt es unterschiedliche Verpackungsgrößen?

Google

Wie erklärt man einem Blinden die Farbe Gelb?

Welche Position würden Sie in einer Fußballmannschaft haben?

Infineon

Wie viele Golfbälle passen in einen Airbus?

Lufthansa

Wählen sie ein Land, aus dem ein Passagier kommt, und sagen Sie mir, wie Sie genau auf die Person im Service eingehen würden (mit Rücksicht auf seinen kulturellen Hintergrund und daraus folgende Konventionen).

Wie würden Sie reagieren, wenn ein Gast sich über Verspätung beschwert?

Microsoft

Wie würden Sie Ihrer Großmutter Ihr (technisches) Lieblingsprodukt erklären?

Otto

Wie viele Tonnen Papier werden jährlich benötigt, um den Otto-Katalog zu produzieren - nur die deutsche Region berücksichtigend?

Porsche

Wie viel Umsatz machen alle Tankstellen in Deutschland an einem einzigen Tag durch den Verkauf von Benzin bzw. Diesel?

Sixt

Wie viele Mietautos gibt es in Deutschland?

Trivago

Was glauben Sie: Wie viele Hotelbetten gibt es weltweit?

Schätzen Sie den weltweiten Gesamtumsatz in der Hotellerie ein.

Wenn Sie ein Superheld sein könnten, welcher wären Sie?

Wie viele Shampoo-Flaschen werden weltweit pro Jahr produziert?

Zalando

Wie viele Schuhe kann Zalando in einem Jahr in Deutschland verkaufen?

Was ist Zalandos größtes Problem?

Erzählen Sie Ihren besten Witz.

