Bewerbungsgespräch: Mit Fragen beeindrucken Sie Arbeitgeber

Im Bewerbungsgespräch muss man viele Fragen beantworten und so beim Personaler punkten. Eine Expertin verrät jetzt, warum Fragen im Gespräch noch wichtiger sind.

Oft sind es gar nicht die Fähigkeiten oder besonders durchdachte Antworten auf Fragen, die Bewerber zur ersehnten Jobzusage führen. Wie eine Expertin kommt es oftmals auf etwas ganz anderes an: Welche Fragen stellt der Bewerber zur ausgeschriebenen Stelle.

Myriam Brachinger, Senior Expertin Talentmanagement der Deutsche Post DHL Group, erklärt im Gespräch mit dem Newsportal Business Insider, warum das so ist:

Nicht die Antworten der Bewerber sind entscheidend - sondern ihre Fragen

Am wichtigsten seien Brachinger die Fragen, die der Bewerber oder die Bewerberin ihr stelle. "Eine gute Frage ist zum Beispiel, wie lange ich im Unternehmen bin und warum, was ich hier gut oder schlecht finde etc.", so die Expertin. Das zeige dann nämlich, ob sich der Kandidat mit dem Unternehmen auseinandergesetzt habe und inwieweit er sein Wissen nun ergänzen möchte. Dies zeige, ob er sich wirklich für die Stelle interessiert, so Brachinger.

Keine Hemmungen

Ein weiterer Punkt, warum Fragen im Vorstellungsgespräch so wichtig sind, erklärt Brachinger damit, dass sich dadurch das Selbstbewusstsein des Bewerbers zeige. Dies sei nötig, um im jeweiligen Job zu bestehen. Wenn Kandidaten das Bewerbungsgespräch nicht als Prüfung, sondern vielmehr als Chane wahrnehmen, etwas über das Unternehmen zu lernen, würde dies positiv vom Personaler wahrgenommen werden. Zudem ist eine Bewerbungssituation auch immer dafür da, dass der Bewerber den Arbeitnehmer genauer unter die Lupe nehmen kann.

"Ich rate den Kandidaten immer auch schon zum Einstieg, sich ihr Gegenüber sehr genau anzusehen", erklärt Brachinger. "Man sollte auch keine Hemmungen haben, zu sagen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen."

Erfahren Sie hier alle wichtigen Infos rund um den Bewerbungsprozess.

Auch interessant: Warum Ihre Schwächen entscheiden, ob Sie den gewünschten Job bekommen. Erfahren Sie auch, warum diese sieben Fehler mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu einer Jobabsage führen werden.

sca