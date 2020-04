Kann ich mich in der Corona-Krise trotzdem für einen neuen Job bewerben?

Viele Menschen müssen wegen der Corona-Krise um ihren Arbeitsplatz bangen. Für Bewerber stellen sich aufgrund der aktuellen Lage viele Fragen bei der Jobsuche.

Unternehmen reagieren aufgrund der Corona-Krise teilweise mit Einstellungsstopps.

Bewerbungsprozesse verzögern sich deutlich.

Viele Bewerber sind sich nun unsicher, wie genau sie vorgehen sollen.

Viele Unternehmen haben ihren Betrieb wegen der Corona-Krise zwangsweise herunterfahren müssen. Einige Arbeitnehmer müssen sich mit Kurzarbeit behelfen. Wen es ganz hart trifft, der verliert sogar seinen Job oder bekommt keine Aufträge mehr. Mit Letzterem haben die meisten Selbstständigen derzeit besonders zu kämpfen. Und wer sich aktuell bei einem Unternehmen bewerben möchte, oder bereits mitten im Bewerbungsprozess steckt, für den ergeben sich natürlich auch einige Fragen.

Jobsuche während der Corona-Krise: Unternehmen reagieren mit Einstellungsstopps

Die Corona-Krise* führt dazu, dass Arbeitgeber weniger Leute einstellen, um Kosten zu sparen. Stellenanzeigen in den Jobbörsen sind daher zurzeit bereits sehr ausgedünnt. Schon jetzt entscheiden sich viele Unternehmen für einen Einstellungsstopp. Das bestätigt auch Tobias Hahn von stellenanzeigen.de. Er erklärt, dass die meisten Firmen mit der Koordinierung ihrer betrieblichen Abläufe während der Corona-Krise* beschäftigt seien.

Wer eine Stellenausschreibung findet und sich bewerben möchte, kann das natürlich weiterhin tun. Man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, dass sich der gesamte Bewerbungsprozess wahrscheinlich verzögert. Es empfiehlt sich zudem, beim Unternehmen vorher nachzuhaken, ob die Stellenanzeige immer noch aktuell ist.

Corona-Krise: Was tun, wenn ich mich bereits beworben habe?

Wer sich bereits beworben hat und vielleicht sogar schon in Verhandlungen mit einem potenziellen Arbeitgeber steckt, auch der soll nicht zögern und nachfragen, wie es um seine Bewerbung steht. Letztlich gehe es um die persönliche Zukunft des Bewerbers, die aktuelle Lage erfordere allerdings etwas mehr Geduld. Wer höflich nachfragt und Verständnis für die Situation zeigt, der bekomme in der Regel auch schnell eine Antwort. Das zeige dem Arbeitgeber, dass der Bewerber wirklich Interesse an der Stelle hat.

