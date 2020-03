Kurzarbeitergeld wegen Coronavirus: Das gilt für Arbeitnehmer und Selbständige

Die Politik plant umfassende Maßnahmen, um Betrieben in der Corona-Krise zu helfen. Viele melden Kurzarbeit an. Was Arbeitnehmer und Selbständige wissen müssen.

Viele Betriebe und Jobs sind wegen der Corona-Krise in Gefahr. Das Bundeskabinett plant umfassende Hilfsmaßnahmen .

. Um die Situationen aufzufangen, melden viele Unternehmen Kurzarbeit an.

Wir erklären, was Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer bedeutet.

Bundeskabinett plant Hilfsmaßnahmen für Firmen

Das Bundeskabinett will am Montag umfassende Maßnahmen auf den Weg bringen:Geplant ist unter anderem ein milliardenschweres Programm mit direkten Zuschüssen für kleine Firmen, Solo-Selbstständige und freie Berufe, die laut Entwurf in der Regel keine Kredite erhalten und über keine Sicherheiten oder weitere Einnahmen verfügten. Das Geld soll dem Vernehmen nach im April fließen. Der Bund will bis zu 50 Milliarden Euro bereitstellen.

Bund und Länder wollen also verschiedene Möglichkeiten bieten, um auch Kleinunternehmer und Selbstständige vor den wirtschaftlichen Aus zu bewahren. Welche Corona-Hilfen und Zuschüsse es für Betroffene bereits gibt und welche noch folgen sollen, hat das Online-Portal Gründerlexikonaufgelistet.

Lungenkrankheit mit massiven Auswirkungen auf Jobs

Der Coronavirus* bleibt auch sonst beherrschendes Thema in Deutschland. Die Lungenkrankheit hat massivste Auswirkungen auf die Wirtschaft und den geregelten Arbeitsablauf in vielen Unternehmen. Je mehr Arbeitnehmer wegen Verdacht auf Coronavirus in Quarantäne* müssen oder gar an COVID-19 erkrankt sind, desto mehr Firmen müssen die Arbeit drosseln und im Notfall sogar Kurzarbeit einführen.

Wegen Coronavirus: Neues Gesetz zu Kurzarbeitergeld

Die Kurzarbeit beantragt der Arbeitgeber. Dazu hat der Bundestag kurzfristig ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. So können nun rückwirkend zum 1. März Betriebe Kurzarbeitergeld bereits nutzen, wenn nur zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Bislang musste das ein Drittel der Arbeitnehmer sein.

Mit Kurzarbeitkönnen Firmen Kündigungen verhindern. In der Praxis bedeutet das: Arbeitnehmer erhalten 60 Prozent ihres Nettolohns für die ausfallende Arbeitszeit, wenn sie Kurzarbeit machen müssen. Würde ein Arbeitnehmer also etwa statt wie normalerweise fünf Tage pro Woche nur noch vier Tage arbeiten, bekäme er 80 Prozent des Lohns weiterhin vom Arbeitgeber. Beschäftigte erhalten dann für die übrigen 20 Prozent die Kompensationszahlung von der Arbeitsagentur.

"Bei Arbeitnehmern mit Kindern sind es 67 Prozent", zitiert die Deutsche Presse-Agentur Fachanwalt für Arbeitsrecht, Johannes Schipp. Allerdings seien diese Prozentzahlen dem Fachanwalt zufolge auf die Beitragsbemessungsgrundlage in der Arbeitslosenversicherung begrenzt. Das sei aber für "Normalverdiener" eher ohne Bedeutung. Im Extremfall könne die Arbeitszeit auf Null reduziert werden.

Wie wird Kurzarbeitergeld beantragt?

Firmen müssen die Kurzarbeit beim Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur am Firmensitz schriftlich angeben. Dafür bietet die Bundesagentur für Arbeit einen Vordruck (PDF) an. Auch der Betriebsrat hat das Recht, die Kurzarbeit anzuzeigen. Welche Unterlagen von den Unternehmen eingereicht werden müssen, hat die Agentur für Arbeit auf ihrer Website zusammengestellt.

Warum gibt es Kurzarbeitergeld?

In Krisenzeiten können Unternehmen Kurzarbeit einführen, wenn beispielsweise keine Güter produziert werden, da benötigte Teile aufgrund einer Krise nicht geliefert werden können. In solchen Fällen zahlt der Staat Lohnzuschüsse. Firmen müssen somit nicht zum äußersten Mittel greifen und Angestellte entlassen.

Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten vorübergehend wesentlich verringert sind. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund des Coronavirus Lieferungen ausbleiben oder staatliche Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorübergehend geschlossen wird.

Wie lange wird Kurzarbeitergeld gezahlt?

Der Staat zahlt an berechtigte Unternehmen bis zu einem Jahr lang Kurzarbeitergeld. Eine Höchstgrenze für das Kurzarbeitergeld gibt es nicht.

ahu

