Daran erkennen Personaler, dass Sie im Bewerbungsgespräch nicht die Wahrheit sagen

Wir alle haben schon mal in einem Bewerbungsgespräch hinsichtlich unserer Fähigkeiten geflunkert. Warum und wie Personaler eine handfeste Lüge erkennen, erfahren Sie hier.

Sie sitzen im Bewerbungsgespräch und wollen glänzen - was auch sonst. Doch dann kommt der Personaler mit einer Frage ums Eck, die Sie aus der Bahn wirft - und sie fangen an zu rudern, bleiben vage, antworten allgemein statt spezifisch und kommen doch weiter von der Wahrheit weg als geplant. Dieses Szenario bedeutet für viele Bewerber dann das Aus.

Daran erkennt der Personaler, dass Sie lügen

Oft wollen Personaler gezielt wissen, welche Erfahrungen Sie in unterschiedlichen, für den neuen Job relevanten Bereichen gemacht haben. Qualifizierte Bewerber machen hier eines: Sie erzählen von konkreten Situationen und Beispielen, in denen sie genau auf die gewünschten Fähigkeiten und Erfahrungen eingehen. Und sie sind dabei ehrlich.

Das Portal Leadership erklärt anhand eines Beispiels, wie Personaler feststellen können, ob ein Bewerber lügt. Dazu ein Beispiel einer Interviewfrage im Bewerbungsgespräch: "Können Sie mir etwas über die Zeit erzählen, in der Sie als Teil eines Teams gearbeitet haben?"

Lesen Sie hier: "Warum wollen Sie den Job wechseln?" - Das sollten Sie antworten.

Eine ehrliche Antwort setzt sich aus Einzelheiten zusammen, die der Bewerber in einem Team erlebt hat, was er dachte, fühlte und wie das Team, miteinander agierte. Er wird improvisieren, bildhaft erzählen, und damit seiner Antwort ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit verleihen. Zudem wird er sehr stark aus der Ich-Perspektive erzählen. Denn all das sind Indikatoren dafür, dass der Bewerber die Wahrheit sagt.

Wenn Sie lügen, werden Sie Ihre Geschichte viel konstruierter erzählen. In etwa: "Es war ein wirklich tolles Team, alle waren wirklich schlau. Wir haben uns ständig getroffen und immer wieder tolle Ideen ausgetauscht." Merken Sie etwas? Diese Geschichte klingt gestellt, ihr fehlt es an Authentizität und Komplexität. Zudem ist alles zu einseitig dargestellt, denn nirgendwo läuft alles rund. Wo bliebe da auch die Herausforderung?

So klingen Sie im Bewerbungsgespräch glaubwürdig

Hier noch einmal zusammengefasst, wie Sie Ihre Erfahrungen glaubhaft dem Personaler erklären:

Erzählen Sie konkret von sich und ihren eigenen Erfahrungen

Gehen Sie auf Details ein

Erzählen Sie, was Sie dachten und fühlten

Improvisieren Sie auch mal

Erzählen Sie bildhaft und veranschaulichend

sca