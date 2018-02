Dieses Wort unterscheidet erfolgreiche Menschen von anderen

Warren Buffet ist ein kluger Mann, schließlich hat er als Investor ein Vermögen verdient. Seiner Ansicht nach machen erfolgreiche Menschen eine Sache anders.

Der amerikanische Finanzmogul soll laut Medienberichten ein unglaubliches Vermögen von 93 Milliarden Dollar angehäuft haben. Da verwundert es nicht, dass sich viele Menschen Ratschläge von einem der erfolgreichsten Menschen weltweit erhoffen, um in ihrem Job genau so durchzustarten.

Warren Buffet: Dieser Tipp macht wirklich erfolgreiche Menschen aus

Einer dieser Ratschläge ist inzwischen ein wahrer Klassiker. Er betrifft weniger das, was Buffet macht, als das, was er NICHT macht, wie Unternehmer Marcel Schwantes in einem Gastbeitrag für das Wirtschaftsmagazin Inc. schreibt.

So soll der vielbeschäftigte Finanzexperte schon früh erkannt haben, dass Zeit ein wichtiges Gut im stressigen Arbeitsalltag ist. Buffet sei deshalb schon früh ein wahrer Meister darin geworden, sich selbst Grenzen zu setzen und sich nicht zu viel vorzunehmen. Dazu gehört eben auch, öfter einmal Nein zu sagen - oder wie es Buffet formuliert:

"Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und sehr erfolgreichen Menschen ist, dass sehr erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen."

Wer also im Joballtag bestimmte Aufgaben an andere delegieren kann, sollte davon ruhig Gebrauch machen. Oder zu seinem Chef einfach auch mal "Nein" sagen, wenn sich die Arbeit schon auf dem Schreibtisch stapelt. So haben Sie Zeit, sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben zu konzentrieren.

Lesen Sie auch: Erfolgreiche Menschen haben alle eine ganz spezielle Angewohnheit

Auch andere Experten raten zu einer besseren Widerspruchskultur

Von dieser Erfolgsmethode ist nicht nur Warren Buffet überzeugt. Auch andere Experten raten Mitarbeitern zu einer gesunden Widerspruchskultur. Wieso sowohl Ihre Karriere als auch Ihr Unternehmen von einem klaren "Nein" profitieren, erfahren Sie hier.

Außerdem interessant: Sieben Wörter, die erfolgreiche Menschen nie sagen würden.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Von Andrea Stettner