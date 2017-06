Einstiegsgehalt: Welche Berufsanfänger am meisten verdienen

Die Einstiegsgehälter von Hochschulabsolventen können sich in der Regel sehen lassen - dennoch gibt es große Unterschiede, wie eine Studie jetzt zeigt.

Bachelor oder doch lieber Master? Diese Frage stellen sich viele Studierende während ihrer Hochschullaufbahn. Wer schon von Beginn an mehr verdienen will, der sollte in den meisten Fällen auf einen Masterabschluss setzen. Das hat eine große Online-Umfrage der Jobbörse Stepstone ergeben.

Abschluss: Master bringt rund neun Prozent mehr Lohn

Für seinen Gehaltsreport befragte das Online-Portal rund 15.000 Fach- und Führungskräfte, deren Berufseinstieg maximal zwei Jahre zurückliegt. Demnach bringt ein Masterabschluss durchschnittlich rund neun Prozent mehr Gehalt.

Am meisten lohnt sich ein Masterabschluss für Studentinnen und Studenten der Fachrichtungen Bildung und Soziales (13 Prozent mehr Gehalt) sowie Finanz- und Rechnungswesen (elf Prozent mehr Gehalt). Am wenigsten macht sich ein Master bei IT-Fachkräften bemerkbar: Sie verdienen nur fünf Prozent mehr als mit Bachelor.

Einstiegsgehälter nach Berufen

Beruf mit Bachelorabschluss mit Masterabschluss Differenz Ingenieure 45.137€ 48.072€ +6 % Finanz- und Rechnungswesen 42.380€ 47.810€ +11 % Einkauf und Logistik 42.739€ 46.890€ +9 % IT 43.363€ 45.739€ +5 % Vertrieb und Verkauf 41.344€ 44.503€ +7 % Naturwissenschaften und Forschung 38.309€ 42.321€ +9 % Human Resources 39.072€ 42.142€ +7 % Marketing und Kommunikation 35.946€ 39.299€ +9 % Administration und Sekretariat 35.051€ 37.199€ +6 % Bildung und Soziales 30.776€ 35.474€ +13 % Design und Architektur 32.570€ 34.873€ +7 % Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2017 für Absolventen

Im Durchschnitt verdienen Berufseinsteiger mit akademischem Abschluss rund 43.500 Euro brutto.

In diesen Branchen verdienen Berufsanfänger am meisten

Unter den Einstiegsgehältern gibt es allerdings je nach Branche große Unterschiede. So verdienen Berufseinsteiger in der Chemie- und erdölverarbeitenden Industrie schon in den ersten beiden Berufsjahren ein Jahresgehalt von rund 52.000 Euro - ein Fünftel mehr als der Durchschnitt.

Branchen Jahresgehalt brutto Chemie- und erdölverarbeitende Industrie 52.311€ Banken 51.741€ Automotive 50.836€ Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 48.843€ Pharmaindustrie 48.820€ Metallindustrie 48.496€ Luft- und Raumfahrt 47.568€ Maschinen- und Anlagenbau 47.354€ Versicherungen 47.280€ Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Recht 46.447€ Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2017 für Absolventen

Von Andrea Stettner