Führungskräfte: So sieht der typische Chef aus

Der typisch deutsche Chef ist in aller Regel männlich und kinderlos.

Welche Eigenschaften haben eigentlich Führungskräfte in Deutschland? Eine Studie zeigt: Deutsche Chefs gleichen einander mehr, als viele ahnen.

Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) offenbart: Führungskräfte in Deutschland sind vor allem eins: Männlich, deutsch und kinderlos.

Männliche Chefs in der Überzahl

Der Führungskräftemonitor des DIW ging der Frage nach, welche Eigenschaften Vorgesetzte in Deutschland haben. Das erfreuliche: Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist zwischen 1995 und 2015 um etwa zehn Prozentpunkte gestiegen, auf rund 30 Prozent. Zumindest wenn man auch niedrigere Führungsebenen berücksichtigt. Trotzdem bleiben Frauen eine Minderheit: Der typische Chef in Deutschland ist männlich.

Auch Vorgesetzte mit Migrationshintergrund sind eher selten: Unter männlichen Chefs sind es 22 Prozent und unter den weiblichen 27 Prozent.

Vorgesetzte haben selten Kinder

Interessant: Frauen in Führungspositionen sind seltener Verheiratet und leben seltener mit einem Partner zusammen als ihr männliches Pendant. Vorgesetzte haben außerdem selten Kinder: 73 Prozent der weiblichen Chefs und 65 Prozent der befragten männlichen Chefs gaben an, kinderlos zu sein oder schon ältere Kinder zu haben.

Hintergrund der Studie

Die Studie basiert auf Daten des sozio-ökonomischen Panels, die regelmäßig wiederholt wird. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 27.000 Menschen befragt.

