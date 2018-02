Fünf Tipps für die Jobsuche, die Sie wirklich weiter bringen

Einen guten Job zu finden, ist oft gar nicht so einfach.

Sie suchen nach einer neuen Stelle? Wir zeigen Ihnen, mit welcher Strategie Sie garantiert einen Job finden, der zu Ihnen passt.

Auf der Suche nach einem passenden Job? Hier finden Sie die besten regionalen Angebote.

Wer seinen alten Job satt hat, für den ist ein Stellenwechsel oft genau das Richtige. Denn eine neue Aufgabe und und ein anderes Unternehmen bieten immer auch die Chance, sich neu zu beweisen und wieder mit Spaß zur Arbeit zu gehen. Dafür haben wir die besten Tipps für Sie zusammengestellt.

Tipp 1: Führen Sie eine Bewerbungsliste

Bevor Sie sich mit Feuereifer auf die Jobsuche stürzen, legen Sie sich zunächst einmal eine Liste an, in der Sie interessante Stellen notieren und später eintragen können, wo Sie sich bereits beworben haben. So haben Sie stets den Überblick über den Stand Ihrer Bewerbungen. Notieren Sie sich zum Beispiel folgende Punkte:

Firma

Stellenbezeichnung

gefunden bei (z.B. Arbeitsamt, Tageszeitung, Jobportal, Xing, LinkedIn etc.) - bei Online-Anzeige am besten mit Link

Ansprechpartner

Stand (z.B. "per E-Mail beworben am... ", "Anfrage versendet am...", "nicht geeignet, weil...", "Absage erhalten")

sonstige Notizen

Tipp 2: Suchen Sie auf den richtigen Jobbörsen

Stellenanzeigen finden Bewerber vor allem auf den großen Jobportalen wie Stepstone, Monster, Indeed oder auf der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Nehmen Sie für Ihre Jobsuche aber ruhig auch einmal kleine Jobportale unter die Lupe, etwa Spezial-Jobbörsen für Ingenieure oder lokale Jobbörsen für Stellen aus der Umgebung. Wenn Sie speziell in Ihrer Umgebung nach Stellen suchen, werfen Sie auch einen Blick in die Anzeigen lokaler Tageszeitungen oder Anzeigenblätter.

Darüber hinaus gibt es auch sogenannte Meta-Jobbörsen, die auf Jobs vieler verschiedener Jobportale oder auf Karriereseiten von Unternehmen zugreifen.

Lesen Sie auch: Das sind die besten Jobbörsen Deutschlands

Tipp 3: Suchen Sie nach dem richtigen Jobtitel

Wenn Sie einen geeigneten Job finden wollen, müssen Sie zunächst einmal wissen, wonach Sie eigentlich suchen müssen. Jobtitel erweisen sich oft als wahrer Dschungel, denn selbst der selbe Job kann in einem anderen Unternehmen ganz anders heißen.

Notieren Sie sich am besten vorher schon, unter welchem Jobtitel Sie eine geeignete Stelle finden könnten. Gehen Sie die Jobportale dann systematisch nach diesen Titeln durch. Variieren Sie dabei zwischen deutscher und englischer Bezeichnung (etwa "Vertrieb" und "Sales") und nehmen Sie auch andere Bereiche und Positionen unter die Lupe.

Behalten Sie darüber hinaus auch andere Stellenanzeigen im Auge, wie diese ihre Stellen bezeichnen. Oder suchen Sie auf Karrierenetzwerken wie Xing oder LinkedIn nach Mitarbeitern aus dem selben Bereich und notieren Sie sich, in welchen Positionen diese arbeiten. So erhalten Sie eine Vielzahl an Jobtiteln, unter denen Sie suchen können.

Auch interessant: Die zehn größten Irrtümer bei der Bewerbung

Tipp 4: Suchen Sie nach dem passenden Arbeitgeber

Bevor Sie sich bewerben, sollten Sie sich klar darüber werden, was Sie von Ihrem zukünftigen Arbeitgeber erwarten und welche Wünsche Sie haben. Wollen Sie lieber in einer familiären Atmosphäre arbeiten? Dann sollten Sie sich gezielt bei kleinen Unternehmen bewerben - und nicht bei einem Konzern.

Oder legen Sie Wert auf ein Produkt, hinter dem Sie voll und ganz stehen? Dann notieren Sie sich Unternehmen, welche Ihre Lieblingsprodukte herstellen. Oft hilft es schon, sich über die Branche im Klaren zu sein: Möchte ich in der selben Sparte bleiben oder doch lieber wechseln?

Tipp 5: Auch abseits nach Jobs suchen

Gerade wenn die Stellensuche länger dauert, hilft es, sich abseits der Jobportale nach Stellen umzuschauen. Haben Sie etwa Freunde, Bekannte oder Verwandte, die in der selben Branche arbeiten? Dann fragen Sie diese doch mal, ob deren Firma oder Abteilung neue Mitarbeiter sucht. Außerdem bieten Jobmessen auch eine gute Gelegenheit, um mit Firmen in Kontakt zu kommen.

Das könnte Sie auch interessieren

Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps rund um Anschreiben, Lebenslauf und Vorstellungsgespräch erhalten Sie hier.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Von Andrea Stettner