Gehalt im IT-Bereich: Wer verdient wie viel?

Ob in der Automobilbranche, bei Banken oder im Chemie-Sektor: IT-Profis sind im digitalen Zeitalter gefragt wie nie. Doch wie viel sie tatsächlich verdienen, hängt vom Bereich ab, in dem sie arbeiten. Eine Studie zeigt, in welchen Berufen und Branchen auch auf lange Sicht die besten Gehälter gezahlt werden.

Gehalt IT: Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt?

Der Stepstone Gehaltreport von 2019 verrät: Wer im IT-Bereich arbeitet, muss sich um sein Gehalt keine Sorgen machen. IT-Spezialisten verdienen im Durchschnitt 62.278 Euro brutto im Jahr, quer durch alle Berufe und Branchen in ganz Deutschland. Männliche Arbeitnehmer kommen dabei auf durchschnittlich 63.106 Euro brutto, während sich die (wenigen) weiblichen Mitarbeiter mit 57.631 Euro brutto im Jahresschnitt begnügen müssen. Mit Personalverantwortung ist nochmal eine satte Gehaltssteigerung von 19 Prozent drin.

Die Gehaltslücke zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern fällt vergleichsweise gering aus: Wer studiert hat, verdient im Durchschnitt 67.649 Euro brutto, während andere auf immerhin 55.606 Euro brutto pro Jahr kommen.

Gehalt: Das sind die Top-Branchen für IT-Spezialisten

Wer im IT-Bereich gutes Geld verdienen will, muss - wie überall - auf die Branche achten: Am meisten Gehalt verdienen IT-ler bei Banken, gefolgt von der Chemie- und Erdölverarbeitenden Industrie und Finanzdienstleistern:

Platz Branche Bruttodurchschnittsgehalt (inkl. variabler Bezüge) 1 Banken 75.585 Euro 2 Chemie- und Erdölverarbeitende Industrie 72.048 Euro 3 Finanzdienstleister 72.015 Euro 4 Versicherungen 71.626 Euro 5 Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und Recht 69.781 Euro 6 Maschinen- und Anlagenbau 69.715 Euro 7 Fahrzeugbau- und Zulieferer 69.216 Euro 8 Metallindustrie 67.680 Euro 9 Energie- und Wasserversorgung und Entsorgung 66.380 Euro 10 Medizintechnik 65.239 Euro Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2019

Gehalt: Das sind die Top-Berufe für IT-Spezialisten

Die Stepstone Gehaltsstudie zeigt auch, welche Berufstitel das beste Gehalt versprechen. Am meisten verdienen hier Senior Developer, denen ein stattliches Gehalt von jährlich 76.143 Euro brutto winkt. Weitere lohnenswerte Berufstitel sehen Sie hier im Überblick:

Platz Top-Berufstitel Bruttodurchschnittsgehalt (inkl. variabler Bezüge) 1 Senior Developer 76.143 Euro 2 Software-Architekt/in 75.299 Euro 3 IT-Projektmanager/in 74.087 Euro 4 SAP-Berater/in 65.135 Euro 5 Applikationsingenieur/in 61.302 Euro Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2019

Gehaltsunterschiede nach Aufgabenfeld und Berufserfahrung in der IT

Mit entsprechender Berufserfahrung steigt das Gehalt im IT-Bereich rasant an. Wer etwa im Bereich IT-Architektur arbeitet, hat sein Einstiegsgehalt nach zehn Jahren Berufserfahrung nahezu verdoppelt, im Management ist mit derselben Berufserfahrung sogar mehr als das doppelte Gehalt drin:

Platz Aufgabenfeld Berufserfahrung bis 2 Jahre Berufserfahrung 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung 6-10 Jahre Berufserfahrung mehr als 10 Jahre 1 IT-Architektur 43.428 Euro 68.112 Euro 78.263 Euro 85.566 Euro 2 Management 41.425 Euro 66.772 Euro 74.928 Euro 84.180 Euro 3 Projektmanagement 46.444 Euro 66.302 Euro 67.794 Euro 77.317 Euro 4 SAP 51.288 Euro 56.498 Euro 69.659 Euro 76.661 Euro 5 (Unternehmens-)Beratung 45.423 Euro 55.484 Euro 60.532 Euro 70.957 Euro 6 Softwareentwicklung 47.365 Euro 53.836 Euro 60.643 Euro 66.804 Euro 7 IT-Infrastruktur 42.953 Euro 48.662 Euro 56.031 Euro 62.451 Euro Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2019

as