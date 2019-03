Gehalt im Marketing: In diesen Jobs verdienen Sie am meisten

Im Marketing winken durchaus gute Gehälter - wenn der Job stimmt. Doch in welchem Bereich verdienen Manager wirklich gutes Geld? Eine Studie verrät es.

Marketing-Manager sind in jedem Unternehmen gefragt - sei es in der Industrie, im Online-Handel oder in PR-Agenturen. Doch ob ein Job in Sachen Gehalt wirklich Top oder eher ein Flop ist, hängt stark vom jeweiligen Aufgabengebiet ab. Eine aktuelle Studie zeigt, wo das große Geld lockt.

Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt im Marketing?

Der Stepstone Gehaltsreport 2019 belegt: Wer im Marketing arbeitet, verdient in der Regel gutes Geld. Die Mitarbeiter verdienen im Durchschnitt 56.809 Euro brutto im Jahr, quer durch alle Berufe und Branchen in ganz Deutschland. Männliche Arbeitnehmer kommen dabei auf durchschnittlich 63.382 Euro brutto, während weibliche Angestellte sich mit deutlich weniger begnügen müssen - nämlich 50.732 Euro brutto im Jahresdurchschnitt. Die gute Nachricht: Für Führungskräfte mit Personalverantwortung ist eine weitere Gehaltssteigerung von 20 Prozent drin.

Für mehr Gehalt lohnt sich ein Studium auf jeden Fall: Wer studiert hat, verdient im Durchschnitt 60.149 Euro brutto, während Nicht-Akademiker im Marketing auf 49.455 Euro brutto pro Jahr kommen.

Auch interessant: Gehalts-Check: 100 beliebte Berufe im Vergleich.

Top-Berufstitel in Sachen Gehalt

Des Weiteren zeigt die Stepstone Gehaltsstudie auch, welche Berufstitel das beste Gehalt versprechen. Am meisten verdienen hier Produktmanager und -managerinnen, denen ein ordentliches Gehalt von jährlich 70.405 Euro brutto winkt. Weitere lohnenswerte Berufstitel sehen Sie hier im Überblick:

Platz Berufstitel Bruttodurchschnittsgehalt (inkl. variabler Bezüge) 1 Produktmanager/in 70.405 € 2 Category Manager/in 68.002 € 3 Product Owner 67.140 € 4 Pressesprecher/in 63.443 € 5 Brandmanager/in 59.364 € Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2019

Gehalt: Das sind die Top-Berufe im Marketing

Mit entsprechender Berufserfahrung steigt das Gehalt im Marketing allmählich an. Wer etwa im Digitalen Marketing arbeitet, hat sein Einstiegsgehalt nach zehn Jahren Berufserfahrung fast verdoppelt. In anderen Aufgabenfeldern sind Gehaltssteigerungen von rund 50 bis 75 Prozent innerhalb von zehn Jahren drin.

Platz Aufgabenfeld Berufserfahrung

bis 2 Jahre Berufserfahrung

3 bis 5 Jahre Berufserfahrung

6 bis 10 Jahre Berufserfahrung

mehr als 10 Jahre 1 Warengruppen-management 49.571 € 55.800 € 65.412 € 86.430 € 2 Produkt-management 48.788 € 55.619 € 66.690 € 77.126 € 3 Marktforschung 50.558 € 57.700 € 70.840 € 74.500 € 4 Management 41.306 € 48.158 € 58.585 € 73.267 € 5 Brand- management 43.063 € 55.565 € 69.996 € 70.428 € 6 PR, Unternehmens- kommunikation 36.737 € 51.259 € 53.206 € 66.584 € 7 Digitales Marketing 36.757 € 48.569 € 58.666 € 62.520 € 8 Redaktion 41.886 € 42.557 € 48.342 € 59.509 € Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2019

Lesen Sie auch: Gehalt: Das sind die zehn bestbezahlten Berufe Deutschlands.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

as