Gehalt: Wie viel verdient eine Arzthelferin?

Eine Arzthelferin empfängt Patienten und übernimmt medizinische Aufgaben. Doch wie viel verdient sie dabei? Mehr zum Gehalt erfahren Sie hier.

Arzthelferinnen leisten weit mehr als "nur" Termine zu vereinbaren. Das Job-Profil ist umfangreich und reicht vom Empfang der Patienten, bis hin zu medizinischen Tätigkeiten wie Blutabnahme oder Impfungen. Allerdings ist der Job auch heute noch ein typischer Frauenberuf. Liegt es vielleicht am Gehalt? Wir zeigen, wie viel Arzthelferinnen in Beruf und Ausbildung verdienen.

Gehalt einer Arzthelferin während der Ausbildung

Die Ausbildung zur Arzthelferin heißt seit 1985 offiziell Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Sie dauert drei Jahre und findet parallel in Arztpraxis und Berufsschule statt. Währenddessen verdienen sie bereits ein kleines Gehalt, das sich je nach Ausbildungsjahr in etwa wie folgt zusammensetzt:

Ausbildungsjahr Bruttogehalt pro Monat 1. Lehrjahr 865 Euro 2. Lehrjahr 910 Euro 3. Lehrjahr 960 Euro

Tarif gültig ab 1. April 2019 Quelle: Tarifvertrag Verband medizinischer Fachberufe e.V.;Tarif gültig ab 1. April 2019

Gehalt Arzthelferin: So viel verdient eine medizinische Fachangestellte im Schnitt

Nach der Ausbildung hängt das Gehalt einer Arzthelferin davon ab, ob sie nach Tarif bezahlt wird und ob der Arbeitgeber einer Tarifgemeinschaft angeschlossen ist.

Laut Entgeltatlas der Arbeitsagentur verdienen Arzthelferinnenim Durchschnitt 2.240 Euro pro Monat. Je nach Region reichen die Gehälter durchschnittlich von 1.842 Euro in Sachsen-Anhalt bis zu 2.353 Euro in Bayern.

Arzthelferin-Gehalt nach TVöD

Wer nach Tarif bezahlt wird, der darf sich jedoch über ein weit höheres Gehalt freuen. Der gängigste Tarifvertrag ist dabei der TVöD, also der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der Arzthelferinnen in der Entgeltgruppe 5 eingruppiert. Wer schwierigere Aufgaben wahrnimmt, steigt in Entgeltgruppe 6 auf. Je nach Berufserfahrung bzw. Dauer der Beschäftigung werden Arzthelferinnen beim Gehalt außerdem in verschiedene Stufen eingeteilt:

Arzthelferin Gehalt nach TVöD Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 6 Stufe 6 3.045,87 Euro 3.173,47 Euro Stufe 5 2.985,28 Euro 3.107,94 Euro Stufe 4 2.873,03 Euro 2.990,93 Euro Stufe 3 2.748,57 Euro 2.866,46 Euro Stufe 2 2.630,06 Euro 2.739,94 Euro Stufe 1 2.445,99 Euro 2.549,58 Euro

Direkt nach der Ausbildung verdient eine Arzthelferin im ersten Berufsjahr demnach rund 2.446 Euro brutto. Nach einem Jahr erfolgt der Aufstieg in Stufe 2, nach fünfzehn Jahren im Beruf erreichen Arzthelferinnen dann die letzte Stufe 6 und verdienen hier bis zu 3.173 Euro brutto im Monat. Direkt nach der Ausbildung verdient eine Arzthelferinbrutto. Nach einem Jahr erfolgt der Aufstieg in Stufe 2, nach fünfzehn Jahren im Beruf erreichen Arzthelferinnen dann die letzte Stufe 6 und verdienen hierbrutto im Monat.

Arzthelferin-Gehalt nach dem Tarifvertrag des Verbandes medizinischer Fachberufe

Wer nach dem Tarifvertrag des Verbandes medizinischer Fachberufe bezahlt wird, kann unter den richtigen Voraussetzungen sogar mit einem noch höheren Gehalt rechnen. Hier reicht die Gehaltsspanne bei Leitungs- und Führungsaufgaben bis zu 3.806 Euro brutto ab dem 17. Berufsjahr.

Mehr zum Thema Gehalt:

Weitere Artikel rund um Gehalt, Gehaltsverhandlung und Gehaltsabrechnung finden Sie auf unserer Themenseite Gehalt.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

as