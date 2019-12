In Zeiten des Klimawandels: Würden Sie für die Umwelt Ihren Job aufgeben?

In der Gletscherlagune Jökulsarlon in Island tröpfelt das Eis vor sich hin. Würden Sie Ihren Job aufgeben, um es zu retten?

Welche Bedeutung haben Nachhaltigkeit und Umweltschutz für den eigenen Job? Würden Sie kündigen, wenn Ihr Arbeitgeber der Umwelt oder dem Klima schadet?

In einer aktuellen Erhebung hat die Vergleichsplattform Gehalt.de 418 Arbeitnehmer dazu befragt: Spielt Nachhaltigkeit für Beschäftigte in der Arbeitswelt eine relevante Rolle? Tatsächlich würden einige Beschäftigte in Deutschland eine Kündigung in Betracht ziehen, wenn ihr Arbeitgeber dem Klima schadet.

35 Prozent wollen bei der Berufswahl die Nachhaltigkeit berücksichtigen

Laut der Umfrage haben 35 Prozent der Befragten bei ihrer Berufswahl den Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt beziehungsweise wollen ihn zukünftig berücksichtigen. Unter den Frauen sind es 42 Prozent und unter den männlichen Beschäftigten 32 Prozent. Darüber hinaus würden 58 Prozent aller Befragten eine Kündigung in Betracht ziehen, sollte der Arbeitgeber klimaschädlich agieren. Weitere 16 Prozent geben an, dass sie "definitiv" den Arbeitsplatz wechseln würden.

Würden Sie Ihren Job kündigen, sollte Ihr unternehmen nachweislich klimaschädlich agieren?

Ja 15,50 % Nein 26,60 % Vielleicht, je nach Ausmaß des Schadens 57,90 %

(Quelle: Gehalt.de, Stand: 2019)

45 Prozent der Unternehmen leisten bereits einen Beitrag für mehr Umweltschutz

Rund 23 Prozent sind derzeit in einem Beruf tätig, in dem sie etwas für die Umwelt leisten. Außerdem geben rund 45 Prozent der Befragten an, dass ihr Arbeitgeber einen Beitrag zum Klima- oder Umweltschutz leistet. Für 73 Prozent ist das jedoch kein ausschlaggebendes Kriterium für die Berufswahl. "Große Konzerne stehen zwar oft in der Kritik, doch sie befassen sich sehr wohl mit dem Thema Nachhaltigkeit und haben zum Teil eine ganze Abteilung, die für die sogenannte Corporate Social Responsibility zuständig ist", so Philip Bierbach von Gehalt.de.

48 Prozent lehnen ein niedrigeres Gehalt für mehr Nachhaltigkeit ab

Fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) kann sich nicht vorstellen, einen umweltfreundlicheren Beruf für ein niedrigeres Gehalt anzunehmen. 21 Prozent wären hingegen dazu bereit. Mehr als ein Drittel (34 Prozent) würde sechs bis zehn Prozent weniger Gehalt akzeptieren. 19 Prozent würden ein bis fünf Prozent und lediglich zwei Prozent der Teilnehmer Einbußen von mehr als 30 Prozent hinnehmen. Die Bereitschaft, ein niedrigeres Gehalt zu billigen, ist unter Frauen höher: 33 Prozent sind hier offen – unter den Männern sind es 16 Prozent. Unter denen, die den Aspekt "Nachhaltigkeit" bei Ihrer Berufswahl berücksichtigen, liegt der Wert bei 31 Prozent.

Wie viel weniger Gehalt würden Sie in Kauf nehmen?

0% 6,30% 1 - 5 % 18,50% 6 - 10 % 33,70% 11 - 15 % 17,10% 16 - 20 % 17,00% 21 - 30 % 5,40% über 30 % 2,00%

(Quelle: Gehalt.de, Stand: 2019)

