Bei diesem Rätsel verzweifeln viele: Hinter welcher Tür steckt der Löwe?

Sie haben Lust, ein wenig zu knobeln? Kein Problem: Für das heutige Rätsel braucht es ordentlich Gehirnschmalz - Wissen Sie, hinter welcher Tür sich der Löwe befindet?

Falls der Büroalltag mal wieder etwas mau ist oder sie einen kurzen Moment Pause brauchen, in dem Sie Ihre grauen Gehirnzellen anstrengen, dann sind Sie hier genau richtig. Etwas Abwechslung bei der Arbeit kann nämlich nie schaden - und wer weiß, vielleicht fallen Ihnen dann wieder neue Ideen für die Probleme und Aufgaben im Büro ein.

Knobelei der Woche: Hinter welcher Tür verbirgt sich der Löwe?

In unserer aktuellen Knobelei, die im Netz die Runde macht, müssen Sie sich nämlich wahrlich den Kopf zerbrechen und nur die Wenigsten würden auf Anhieb auf des Rätsels Lösung kommen. Und dieses Rätsel lautet: Hinter welcher Tür verbirgt sich der Löwe?

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie befinden sich in einem Schloss, in dem nur zwei Türen nach draußen führen. Hinter einer dieser Türen wartet jedoch ein hungriger Löwe auf Sie - Sie wissen nur nicht, welche. Vor jeder Tür steht jeweils ein Soldat, von denen Sie wissen, dass einer immer die Wahrheit sagt und der andere immer lügt. Sie wissen jedoch nicht, welcher von beiden der Lügner und welcher der Freund ist. Die beiden Soldaten kennen sich aber und wissen hinter welcher Tür sich der Löwe befindet. Ihre Aufgabe ist es nun, eine Frage zu finden, mit der Sie sofort wissen, wo der Löwe ist, egal welchen Soldaten Sie fragen. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass Sie die Frage so stellen müssen, dass entweder mit "Ja" oder "Nein" geantwortet werden darf.

Löwen-Rätsel: Kennen Sie die Lösung?

Na, haben Sie die richtige Antwort - oder in diesem Fall Frage - parat? Ein paar Anläufe sind durchaus nötig, um herausfinden, welche Tür Sie wählen müssen. Die Lösung des Rätsels verraten wir Ihnen heute ab 14 Uhr.

