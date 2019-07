Das Recht auf Homeoffice: So stehen Ihre Chancen darauf wirklich

Wegen der Hitze fordern die Grünen derzeit ein Recht auf Homeoffice. Doch eine jüngste Studie legt offen, wie es darum in Deutschland wirklich bestellt ist.

Bei den Temperaturen, die derzeit in deutschen Büros herrschen, würden viele lieber von Zuhause aus arbeiten, wo sie sich mit einem kalten Fußbad in den Schatten oder sogar in den kühlen Keller setzen könnten. Doch einer Umfrage zufolge bieten nur 1,5 Prozent aller aktuellen Stellenangebote diese Option an.

Große Unterschiede zwischen Bundesländern und Städten

In rund 481.000 analysierten Stelleninseraten innerhalb Deutschlands fand die Jobsuchmaschine Adzuna nur bei 1,5 Prozent das Homeoffice-Angebot, das die Grünen derzeit aufgrund der Hitzewelle fordern. Während der Analyse kristallisierten sich große Unterschiede zwischen den Bundesländern und Deutschlands 20 größten Städten heraus.

Berlin ist die beste Homeoffice-Location unter den Bundesländern

Berlin ist die Homeoffice-Stadt im Vergleich aller Bundesländer: 2,66 Prozent aller Inserate (780 von 29.500) boten Arbeitnehmern die Möglichkeit, von Zuhause aus zu arbeiten. Auch nicht schlecht schneidet die Hansestadt Hamburg ab mit 2,1 Prozent (460 von 21.700 Inseraten). Auf Platz 3 landet Hessen mit 1,84 Prozent. Auf dem letzten Platz ist das Saarland: Hier boten nur 0,4 Prozent aller Stellenausschreibungen die Homeoffice-Option an. Knapp darüber sind Brandenburg und Schleswig-Holstein mit 0,57 bzw. 0,6 Prozent.

Bundesland Gesamte Inserate Inserate mit Homeoffice Anteil in % 1 Berlin 29.500 780 2,64 2 Hamburg 21.700 460 2,10 3 Hessen 35.300 650 1,84 4 Baden-Württemberg 73.400 1.220 1,66 5 Bayern 103.100 1.600 1,55 6 Nordrhein-Westfalen 93.800 1.370 1,46 7 Sachsen 20.400 270 1,32 8 Mecklenburg-Vorpommern 5.100 60 1,18 9 Bremen 5.400 50 0,93 10 Niedersachen 36.700 330 0,90 11 Sachsen-Anhalt 8.200 70 0,85 12 Thüringen 11.200 90 0,80 13 Rheinland-Pfalz 16.000 120 0,75 14 Schleswig-Holstein 11.700 70 0,60 15 Brandenburg 7.000 40 0,57 16 Saarland 2.500 10 0,40

(Quelle: Adzuna, Stand von 2019)

München auf Platz 1 unter den größten Städten

Im Städtevergleich liegt die bayerische Hauptstadt München vorne: 3,51 Prozent (850 Inserate) der insgesamt 24.000 Stelleninserate bieten die Option "Homeoffice" an. Dahinter folgen Düsseldorf (3,44 Prozent ) und Köln (3,33 Prozent). Die für ihre Start-ups bekannten Städte Berlin und Hamburg liegen dagegen deutlich dahinter: Berlin landet mit 2,66 Prozent auf dem siebten Platz, Hamburg knapp auf dem zehnten Platz mit 2,1 Prozent. Das Schlusslicht bilden Duisburg und Wuppertal mit 0,70 und 0,72 Prozent. Und tatsächlich landet die Hansestadt Bremen mit 0,93 Prozent (50 von 5.400 Inseraten) auf dem drittletzten Platz.

Stadt Gesamte Inserate Inserate mit Homeoffice Anteil in % 1 München 24.000 850 3,51 2 Düsseldorf 9.600 330 3,44 3 Köln 10.500 350 3,33 4 Frankfurt am Main 11.400 340 2,98 5 Stuttgart 8.800 260 2,93 6 Bielefeld 2.200 70 2,90 7 Berlin 29.500 780 2,66 8 Dortmund 3.700 80 2,22 9 Leipzig 5.000 11 2,22 10 Hamburg 21.700 460 2,10 11 Dresden 5.100 10 1,99 12 Bonn 2.700 50 1,66 13 Nürnberg 7.700 120 1,57 14 Münster 2.200 30 1,48 15 Hannover 5.700 80 1,41 16 Essen 3.800 50 1,24 17 Bochum 1.600 20 1,22 18 Bremen 5.400 50 0,93 19 Wuppertal 1.800 10 0,72 20 Duisburg 2.700 20 0,70

(Quelle: Adzuna, Stand von 2019)

