Was Sie tun können, wenn sich der Kollege als Chef aufspielt

Wenn der Chef einem Aufträge und respektvolles Feedback gibt, macht er seinen Job. Wenn das ein Kollege der gleichen Hierarchieebene tut, ist das nervig.

Zunächst verdrehen Sie wohl nur die Augen und tun, was Ihr Kollege möchte, damit kein Streit aufkommt. Aber irgendwann ist das Maß voll! Sollten Sie beim Chef petzen? Dann machen Sie sich als Kameradenschwein unbeliebt. Sollten Sie auf Konfrontation gehen und sich den Kollegen damit vielleicht zum Feind machen? Nichts davon klingt nach einer guten Lösung.

Mit der Zeit entwickeln sich in jedem Team von Gleichrangigen Rollen und das Team organisiert sich von alleine, erklärt Carmen Schön, Juristin, Psychologin und Managerberaterin der Online-Plattform Businessinsider. Der Kollege, der was zu sagen hat, tut es. Deshalb sei es ganz normal, wenn sich jemand als Führung herauskristallisiert. Diese Entwicklung lasse sich auch in privaten Freundeskreisen beobachten.

Wem Ihnen dieses Verhalten nicht gefällt, haben Sie vier Möglichkeiten

Ehrliches, nicht verletzendes Feedback aus der Ich-Perspektive ist laut Schön der beste Weg. Zum Beispiel können Sie sagen: "Du bist immer sehr aktiv, dadurch habe ich wenig Möglichkeiten, mich selbst einzubringen. Könnten wir da etwas vereinbaren?"

Die zweite Möglichkeit wäre, sich mit einem toughen Gleichgesinnten zu verbünden, die den vorlauten Kollegen ebenfalls nervig finden und ihm statt Ihrer eine Rückmeldung gibt. Wenn es mehrere sind, die den Aufschneider beim nächsten Meeting bitten, sich ein wenig zurückzuhalten, kann das eine heilende Wirkung haben.

Petzen oder Freundschaft anbieten?

Oder Sie gehen petzen. Das sollte aber die letzte, verzweifeltste Maßnahme sein. Dabei aber auch immer von Ihnen selbst sprechen und nicht werten. Zum Beispiel: "Ich finde, dass Kollege XY uns als Kollegen zu oft Aufgaben zuteilt und ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich wollte Sie bitten, ob Sie diesbezüglich etwas für mich tun könnten." Vielleicht ist Ihnen Ihr Chef dankbar für den Hinweis oder hat sogar schon wahrgenommen, dass etwas im Team nicht ganz rund läuft. Seine Reaktion sage viel über seine Persönlichkeit und seine Haltung zum Thema Führung aus, erklärt Managerberaterin Schön.

Ein Kollege, der sich als Chef aufspielt, ist oft nicht sonderlich beliebt. Also könnten Sie sich auch mit ihm anfreunden, ihm etwas Gutes tun, und damit seine Anerkennung gewinnen. "Dann löst sich das Problem vielleicht von selbst", rät Schön.

