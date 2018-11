Dieser Mythos über den Lebenslauf ist schlicht falsch, sagt eine Studie

Der Lebenslauf ist für Personaler oft das wichtigste Dokument in der Bewerbung. Doch ein weit verbreiteter Mythos könnte die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch schmälern.

Der Lebenslauf darf nie länger als eine Seite sein, heißt ein gängiger Mythos in Bewerbungsratgebern. Viele Experten vertreten diese Meinung nach wie vor und posaunen das auch munter in die Welt hinaus. Dass dieses ungeschriebene Gesetz jedoch gänzlich falsch sein soll, will eine neue Studie belegen.

Im Rahmen eines Experiments legte die Karriereberatung ResumeGo 482 Personalern und Führungskräften rund 20.000 Lebensläufe vor. Darunter waren sowohl einseitige wie auch zweiseitige Ausführungen des Curriculum Vitae (kurz: CV) zu finden, die Bewerber eigens für das künstliche Bewerbungsverfahren erstellt hatten. Die Personalverantwortlichen sollten dann anhand der vorgelegten Lebensläufe beurteilen, welcher Kandidat für die ausgeschriebene Stelle am besten geeignet sei.

Studie unter 482 Personalern: Zweiseitiger Lebenslauf hat die Nase vorn

Das Ergebnis: Die Personaler gaben durch die Bank vor allem den Bewerbern eine Chance, die einen zweiseitigen Lebenslauf eingereicht hatten. Dabei spielte es keine Rolle, ob es sich um Berufseinsteiger, mittlere Positionen oder Stellen im Management handelte. Von den 7.712 Bewerbern, welche die Personaler einstellen würden, hatten 5.375 Kandidaten einen zweiseitigen und lediglich 2.337 einen einseitigen Lebenslauf eingereicht.

Die Chancen auf einen Job stiegen sogar, je höher die zu vergebende Position war.

Während Berufsanfänger mit einem zweiseitigen Lebenslauf rund 1,4 Mal häufiger genommen wurden, waren Vorgesetzte schon 2,6 Mal eher dazu bereit, wenn es sich um eine mittlere Position handelte. Bei Management-Positionen stiegen die Chancen auf einen Job sogar um das 2,9-fache , wenn Bewerber einen zweiseitigen Lebenslauf einreichten.

Experten-Meinung widerlegt, dass einseitiger Lebenslauf besser sei

"Während die überwältigende Mehrheit von Karriereexperten argumentiert, dass ein zweiseitiger Lebenslauf niemals verwendet werden sollte - es sei denn, ein Arbeitssuchender verfügt über langjährige Vollzeiterfahrung in mehreren Unternehmen - widersprechen unsere Ergebnisse dieser gängigen Konvention", schreibt Peter Yang, der Vorsitzende von ResumeGo, in einem Statement.

Darum schneidet ein zweiseitiger Lebenslauf bei Personalern besser ab

Doch warum kommt ein zweiseitiger Lebenslauf besser an als ein einseitiger? Die Ursache dafür könnte darin liegen, dass sich die Personalverantwortlichen längere Zeit mit dem ausführlicheren CV beschäftigen - nämlich durchschnittlich 4:05 Minuten statt 2:24 Minuten bei den einseitigen Lebensläufen. Das soll auch das Vorurteil widerlegen, dass Personaler einen längeren Lebenslauf nur überfliegen. Nachdem die Studienteilnehmer jedoch wussten, dass die Zeit aufgezeichnet wird, ist fraglich, ob diese Simulation auch tatsächlich die Wirklichkeit abbildet, in der viele Personaler mit Zeitdruck zu kämpfen haben.

