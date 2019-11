Lösung: Nur noch vier Ziffern lesbar - welche Mathe-Aufgabe wurde hier gerechnet?

Kommt Ihnen schon der Rauch aus den Ohren? Dann verraten wir Ihnen hier, ob sich Ihre Rechnerei wenigstens gelohnt hat. Hier die Ergebnisse der Mathe-Aufgabe.

Mathe ist nicht jedermanns Sache. Doch diese Aufgabe sollte eigentlich lösbar sein, oder nicht?

Diese Mathe-Aufgabe galt es zu lösen

Das war die Matheaufgabe - der Lehrer wollte sie an die Tafel schreiben, doch am Ende waren nur noch vier Ziffern übrig; da er mit seinem Ärmel alle weiteren Ziffern verwischt hat. Und so stand an der Tafel folgende Mathe-Aufgabe:

1 _ _ x _ _

_ _ _ 1

_ _ _ 1

= _ _ _ 1 _

Die gesamte Mathe-Aufgabe mit den vier Ziffern an der Tafel können Sie fürs bessere Verständnis auch nochmal nachlesen.

So lässt sich die Mathe-Aufgabe lösen

Für die erste Zeile, die Multiplikation, gibt es zwei Lösungen, die in Frage kommen:

143 x 77 = 11.011

189 x 99 = 18.711

Wie kommt man nun auf die Zahlen, die an der Tafel stehen? Dabei geht man wie folgt vor: Die Einerstelle der dreistelligen Zahl kann nur eine 1, 3, 7 oder 9 sein. Die zwei Ziffern der zweistelligen Zahl müssen zudem identisch sein, damit in beiden Fällen eine 1 herauskommt - also müssen auch diese Ziffern 1, 7, 3 oder 9 sein. Deshalb lautet der zweistellige Faktor 11, 33, 77 oder 99.

Der dreistellige Faktor beginnt mit 1 und ist somit kleiner als 200. Der zweistellige Faktor muss daher größer als 50 sein, damit das Produkt der Zahlen der obersten Reihe fünfstellig ist. Daraus folgt, dass der zweistellige Faktor nur 77 oder 99 sein kann. Der dreistellige Faktor in der obersten Reihe endet also auf 3 oder 9. Die Multiplikation lautet also

1 _ 3 x 77

oder

1 _ 9 x 99

Wie lautet die letzte Ziffer, die nun noch fehlt? Im ersten Fall, also 1 _ 3 x 77, kann es sich nur um eine 4 handeln, denn nur 7 x 4 = 28, endet also auf 8. Damit ist die erste Lösung, was an der Tafel einmal zu sehen war:

143 x 77

1001

1001

= 11.011

Für den zweiten Fall, also 1 _ 9 x 99, kann es sich nur um eine 8 handeln, denn nur 9 x 8 = 72, endet also auf 2. Die zweite Lösung lautet also:

189 x 99

1701

1701

= 18.711

